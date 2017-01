​​Législatives 2017 : Moustapha Niasse va diriger la liste Benno Bok Yakkaar, Mimi Touré directrice de campagne

Moustapha Niasse, l’actuel président de l’Assemblée nationale devrait diriger la liste Benno Bok Yakaar et Aminata Touré, présentement envoyée spécial du président de la République, va diriger la campagne pour ces élections législatives prévues pour le mois de juillet 2017.



Selon le média Nouvel horizon cité par la RFM, le souhait et la directive de Macky Sall sont que le leader de l’Alliance des Forces du Progrès dirige la liste Benno Bok Yakaar et l’ancienne PM Aminata Touré pilote la campagne électorale à ces joutes législatives.



Rappelons que Mimi Touré a déjà été la directrice de campagne de Landing Savané lors d’une présidentielle.