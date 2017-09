​ Benoît Sambou, APR, catégorique : « Ce n’est pas au PDS de poser des conditions pour un dialogue »

« Il n’y a pas de conditionnalité pour participer pour participer à l’œuvre et au développement de son pays. C’est d’abord une question de patriotisme et de responsabilité », a souligné Benoît Sambou.



Estimant que l’unanimité n’est presque jamais atteinte, il s’est déjà fait sa religion. « Maintenant, il est certain qu’on ne peut pas avoir tout le monde autour de cette préoccupation du président de la République. Des gens préféreront toujours faire autre chose », a-t-il noté. Et dans ce sens, il pense qu’ « il n’y a vraiment pas de revendication à faire ».



« Il faut, des fois, aussi les que les gens se rappellent qu’il y a un temps pour faire de la politique, un temps pour faire des élections mais aussi, un temps pour se donner la main et travailler », a confié dimanche, l’ancien ministre.







La rédaction de Leral.net