​« Je couche avec le fantôme de mon mari chaque nuit…Aidez moi s’il vous plait »

Je suis une veuve âgée de 30 ans et mon mari est mort il y a 4 ans quand j’avais 26 ans. Nous venions juste de nous marier quand il a été victime d’un terrible accident de voiture et est mort sur le coup. C’était 5 mois après notre mariage.



J’ai beaucoup souffert émotionnellement surtout quand j’ai commencé à le voir mystérieusement tous les soirs dans mon rêve. Il se mettait à pleurer tout en me regardant.



3 mois plus tard, j’ai senti que quelqu’un me réveillait la nuit et je fus stupéfaite de le voir dans ma chambre, assis côte à côte sur le lit. Je voulais crier, mais il tenait ma bouche et a dit qu’il était venu pour m’aider car il avait vu que je souffrais énormément.



Je lui ai demandé comment cela était possible quand il est censé être mort et a répondu que bien que nous l’avions enterré, son esprit ne s’en est pas allé. Il a dit qu’il voulait toujours être avec moi pendant un certain temps, qu’il prendrait soin de moi, mais il m’a mis en garde de le dire aux gens même sa propre mère et j’ai promis.



Je dois avouer que, à ce moment-là, je me sentais vraiment heureuse parce qu’il m’avait manqué. Depuis lors, nous avons vécu ensemble comme mari et femme avec le fantôme de mon défunt mari mais là je n’en peux plus et il refuse de s’en aller.



Y a t-il pasteur qui peut résoudre ce problème spirituel? Je suis allé voir des prophètes locaux bien connus, mais ils ont tous échoué à détecter l’esprit de mon défunt mari. Je suis tombée sur un prophète qui a d’abord détecté que je vis avec un homme mort avant même que je ne puisse lui raconter mon problème. Je suis maintenant née de nouveau et je veux maintenant vivre une vie normale.



Je traverse une guerre spirituelle très intense. S’il vous plaît aidez-moi à gagner ce combat spirituel!