​ Les députés sortants reçoivent chacun 10 millions et un terrain C’est la "générosité totale" au sommet de l’Etat. Le président semble vouloir contenter tout le monde.

La preuve, les députés de la 12e législature « non-reconduits » ne partent pas de l’Assemblée nationale comme ils sont venus. Chacun ddes désormais ex-parlementaire quitte la Place Sowetio avec « une indemnité variant entre 5 et 10 millions de francs Cfa et un terrain à Tivaouane peul », informe le journal le journal Témoin. Ces ex-parlementaires n'auront visiblement de raison de se fâcher de ne pas être reconduits.



