​ Mouhadou Makhtar Cissé Dg Senelec : « nous devons revisiter nos valeurs »

La cérémonie de la journée de la femme a été organisée hier vendredi dans les locaux de la Senelec sis à la rue Vincent. Une occasion pour les responsables de la société nationale d’électricité a encouragé et accompagne les femmes. Une frange dynamique et porteuse d’espoir selon le directeur général de la Senelec Mouhadou Makhtar Cissé.



Ainsi, ce dernier a inclus dans ses perspectives une présence remarquable de femmes pour corriger le gap sur la question genre. Ce, après avoir reconnu une infériorité sur la présence des femmes dans la société.



Une cérémonie très riche en émotions et en enseignements, mais aussi marquée par la présence des amicales régionales de femmes de la Senelec venues des quatorze régions du Sénégal. La nouvelle présidente de l’amicale Mme Fabèye Ndiaye, a saisi l’occasion pour remercie le directeur générale Makhtar Cissé, qui a bien voulu céder l’organisation de cette journée aux femmes tout en rappelant que c’est le DG, lui-même, qui a toujours été l’organisateur de cette événement. « Cette année, l’amicale est partie le voir pour lui demander, à l’instar de toutes les amicales et toutes les associations du Sénégal, de nous laisser célébrer. »



Poursuivant, la présidente qui est à la tête de l’amicale depuis 3 mois, a confié à l’assistance que c’est une nouvelle dynamique pour l’amicale des femmes qui a aujourd’hui 35 ans, d’être autonome dans l’organisation de pareil évènement.

De cette démarche le Dg est revenu sur le plan « Yessal » dont il a beaucoup d’espoir avec les femmes. Le nom en dit long puisque M.Cissé en a profité pour appeler à une revalorisation de nos valeurs qui sont là. Et le lancement de cette journée fait découvrir la nouvelle égérie pour lancer ce plan avec l’artiste Viviane Chidid.



Khary DIENE, Leral.net