Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ​5 choses méchantes que certaines femmes font aux hommes Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2017 à 12:33 | | 0 commentaire(s)|





Certaines femmes pensent que pour séduire un homme, il faut forcément utiliser des potions ou des filtres de séduction. Elles ont l’imagination débordante sur ce sujet et usent des stratégies qui peuvent être qualifiées de »diaboliques ». Découvrez 5 techniques qu’elles utilisent pour charmer facilement les hommes.



La « poudre » dans la nourriture



Cette substance obtenue chez des marabouts permettrait de séduire l’homme qu’elle souhaite avoir. Il faut noter que ce tour de magie n’est pas irréversible. Les hommes sont souvent délivrés spirituellement grâce à la prière.





Le parfum envoûtant



Il suffit que leur victime inhale l’odeur d’un parfum particulier que tous ses sens sont envoûtés. Il tombe automatiquement amoureux de cette fille et fait tout ce qu’elle demande. De plus, il existe de nombreuses méthodes pour envoûter une personne. Voici pourquoi vous devez faire attention et beaucoup prier pour ne pas tomber dans ces pièges!



Les grossesses



Oui il y a également celles qui font croire qu’elles sont enceintes pour garder auprès d’eux leurs chéris. Les plus vicieuses vont jusqu’à porter des coussins pour prouver qu’elles portent un enfant. Parfois, elle simule une fausse couche pour susciter la pitié de leur partenaire, ou encore elles enlèvent des bébés dans des maternités. Ce mensonge est découvert au fil du temps.



Attribuer la paternité de leur enfant à un autre homme



Des hommes ont découvert tardivement que leurs enfants n’étaient pas en fait leurs filles ou leurs garçons. Ce genre de nouvelle est traumatisante pour le père et l’enfant.



Quitter leur chéri parce qu’il n’a plus d’argent



Quand il y a un manque d’argent, l’amour s’enfuit par la fenêtre. Elles ne soutiennent pas leurs conjoints et préfèrent partir.



Les hommes ne sont pas tous innocents, il y a également ceux qui agissent de manière sournoise avec les femmes et les font également souffrir. Certaines femmes pensent que pour séduire un homme, il faut forcément utiliser des potions ou des filtres de séduction. Elles ont l’imagination débordante sur ce sujet et usent des stratégies qui peuvent être qualifiées de »diaboliques ». Découvrez 5 techniques qu’elles utilisent pour charmer facilement les hommes.Cette substance obtenue chez des marabouts permettrait de séduire l’homme qu’elle souhaite avoir. Il faut noter que ce tour de magie n’est pas irréversible. Les hommes sont souvent délivrés spirituellement grâce à la prière.Il suffit que leur victime inhale l’odeur d’un parfum particulier que tous ses sens sont envoûtés. Il tombe automatiquement amoureux de cette fille et fait tout ce qu’elle demande. De plus, il existe de nombreuses méthodes pour envoûter une personne. Voici pourquoi vous devez faire attention et beaucoup prier pour ne pas tomber dans ces pièges!Oui il y a également celles qui font croire qu’elles sont enceintes pour garder auprès d’eux leurs chéris. Les plus vicieuses vont jusqu’à porter des coussins pour prouver qu’elles portent un enfant. Parfois, elle simule une fausse couche pour susciter la pitié de leur partenaire, ou encore elles enlèvent des bébés dans des maternités. Ce mensonge est découvert au fil du temps.Des hommes ont découvert tardivement que leurs enfants n’étaient pas en fait leurs filles ou leurs garçons. Ce genre de nouvelle est traumatisante pour le père et l’enfant.Quand il y a un manque d’argent, l’amour s’enfuit par la fenêtre. Elles ne soutiennent pas leurs conjoints et préfèrent partir.Les hommes ne sont pas tous innocents, il y a également ceux qui agissent de manière sournoise avec les femmes et les font également souffrir.





Accueil Envoyer à un ami Partager