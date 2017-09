​APR: Les enseignants "récupèrent" Youssou Touré Après avoir présenté ses excuses au couple présentiel qu’il avait attaqué au lendemain de sa non reconduction dans l’attelage gouvernemental, le coordonnateur a quelque peu été malmené. Mais, tout semble revenir à la normale pour lui.

Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Septembre 2017 à 09:21 | | 0 commentaire(s)|

Le coordonnateur était plutôt fâché contre la démarche des autorités, qui "ont attendu à 5 minutes de la publication de la liste des membres du gouvernement, pour l’avertir".



Les 45 coordonnateurs départementaux du Réseau des enseignants de l’APR qui ont répondu à la convocation du ministre d’Etat, Mahmouth Saleh, ont parlé de la sortie de l’ex-secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation et à la Promotion des langues. Il avait demandé au président de l’APR de le relever de ses fonctions de coordonnateur du Réseau des enseignants, s’il constituait une gêne pour lui.



Devant Mor Ngom, Luc Sarr, Mahmouth Saleh a demandé à ses camarades de « rester solidaires et ouverts, car l’heure est à la massification et non pas à la soustraction ».



« Unissez-vous, décidez ensemble après concertation. Mes téléphones et les portes de nos bureaux sont ouverts… », a-t-il lancé.



L’appel du chargé des alliances au niveau de l’APR n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. « Youssou Touré a, encore, montré sa grandeur. Il s’est trompé et il a demandé pardon. Ses excuses sont acceptées. Il est notre leader. On a toujours le respect et les mêmes égards pour lui. On a plus que besoin de lui. Il nous faut arrondir les angles et nous regrouper autour de l’essentiel et de notre leader », a laissé entendre Abdoulaye Diallo, membre du Réseau et porte-parole du jour.



« C’est bientôt la Présidentielle de 2019. On a besoin de nous unir pour que notre Parti soit plus fort », a-t-il ajouté.



Dans ce cadre, M. Diallo invite ses camarades à faire face à l’opposition pour que 2019 soit une promenade de santé pour le Président Macky Sall.



Avec cette nouvelle tournure, c’est certainement, l’ami « intime » de Youssou Touré, Ameth Suzanne Camara, qui va avoir des tournis.





La rédaction de Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook