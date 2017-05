​Abdoul Mbaye, président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail: «Macron a démontré que la politique a tourné le dos aux politiciens professionnels et de métier »

Abdoul Mbaye, le président de l'Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT) a salué l’avènement d’Emmanuel Macron à la magistrature suprême en France, comme la victoire d’une « autre politique » et y voit un acte prémonitoire qui préfigure les succès électoraux de demain à travers le monde.



« La belle victoire d’Emmanuel Macron est celle de cette ”autre politique” qui préfigure les succès électoraux de demain à travers le monde. La politique exige désormais de la fraîcheur. Elle se débarrasse des vieux clivages et schémas imposés par les lendemains de la deuxième guerre mondiale, et s’inspirant même parfois, de ceux qui l’ont provoquée. Elle réclame d’être réinventée. Elle doit redevenir simple », a déclaré Abdoul Mbaye.



Selon toujours le leader de Alliance pour la Citoyenneté et le Travail, « la politique tourne le dos aux politiciens professionnels et de métier, qui ne rencontraient le succès qu’après plusieurs décades de combat politique. Elle offre des places aux simples citoyens dont elle appelle l’engagement. Elle tient à la vérité comme principal outil de gouvernance ».



« Enfin elle rappelle que gouverner c’est servir, que les gouvernants ne sauraient être des maîtres, mais des serviteurs.

Bravo à la France de s’être mise si tôt dans le bon sens de l’histoire. Nous adressons toutes nos félicitations ainsi que nos vœux de réussite au nouveau Président de la République française », a conclu Abdoul Mbaye.



