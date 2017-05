​Abdoulaye Baldé décline son opération "caméléon", collusion en vue avec Aïssata Tall Sall

En discussions avancées avec Me Aïssata Tall Sall au-delà de Mamour Cissé, Abdoulaye Baldé, avec sa coalition dénommée Convergence patriotique ‘’Kaddu Askan Wi’’, a réussi à convaincre Moustapha Mamba Guirassy (ex ministre de la Communication sous Wade), Cheikh Tidiane Ly, et consorts.



Et d’après des sources de Libération, il y a de fortes chances que la mairesse de Podor, Aïssata Tall Sall, qui a lancé «Osez l’Avenir », rejoigne ce bloc de l’opposition. « Le nom de la coalition peut évoluer. La discussion se poursuit avec des personnalités. On a encore 48 heures pour boucler la liste », consent à dire l’ancien Secrétaire exécutif de l’ANOCI avant d’ajouter: «Notre ambition est de rester unis, aujourd’hui et demain. Nous voulons construire une coalition durable, qui va porter la voix du peuple à l’Assemblée nationale. Si c’était pour additionner des personnalités, on pouvait aller vers d’autres coalitions. Le changement doit venir de l’Assemblée, mais pas dans la forme actuelle avec une majorité mécanique.



Parce que cela n’aurait aucun effet ni finalité, quelle que soit la qualité des interventions. Un élève a tendance à ne plus se rendre à l’école s’il constate que son professeur ne fait que dormir en classe. L’Assemblée nationale s’est enlisée, elle n’a pas fait le travail qu’elle devait faire. Alors qu’il y a des hommes de valeur. Cela continuera tant qu’il n’y aura pas de contre-pouvoir. D’où la mise en place de cette coalition qui a pour ambition de constituer un groupe parlementaire. Qui sera une force de proposition. »



"Si je n’étais pas tête de liste nationale, j’allais faire une promenade de santé à Ziguinchor. Il faudra d’abord changer le mode de gouvernance entre l’exécutif et le législatif. Pour ce faire, nous sommes dans les 53 circonscriptions - les 45 départements du Sénégal et les 8 de la diaspora. Il faut que chacun se sente concerné même si tout le monde ne peut être sur la liste.



C’est pourquoi, je salue le courage et la ténacité de Moustapha Guirassy. Il a préféré se battre dans son département (Tambacounda). Même moi qui vous parle, si je n’étais pas tête de liste nationale, j’allais faire une promenade de santé à Ziguinchor".



Avec Libération