​Adja Sy Ba de Fékké Maci Boolé lance 2Cam et déclare qu'‘’aucune initiative ne sera de trop pour donner une majorité confortable au Président Macky Sall’’ Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Mai 2017 à 10:23 commentaire(s)| Le concept de 2CAM est selon son initiatrice, une réponse politique au regard du contexte actuel mais aussi une plateforme pour tous les alliés. Il a été lance hier mardi, à la place du Souvenir africain par Adja Sy Ba et les membres du mouvement Fékké Maci Boolé.

La cérémonie s’est déroulée dans les locaux de la place du Souvenir africain dont elle est l'actuelle directrice. En effet, Adja Sy membre du mouvement initié par le roi du Mbalax Youssou Ndour, en l’occurrence "Fékké ma ci Boolé", vient de mettre sur pied une mouvance pour peser de tout son poids aux législatives de 2017. Il s’agit de « 2Cam ». Elle a été portée sur les fonts baptismaux hier et a vu la participation d'une foule de militantes et de militants. Avec à sa tête, la directrice desdits lieux, Adja Sy Ba qui invite les forces vives de la nation à accompagner le président Macky Sall dans ses efforts pour l'émergence du Sénégal, en lui donnant une large victoire au soir des Législatives 2017.



Et Adja Sy Ba de tonner, tel un chef à l'entame d'une bataille, « chers alliés, l’heure est à la mobilisation pour répondre aux échéances cruciales auxquelles le Président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar doivent faire face… »



Tout mouvement qu'il soit, le lancement de "2Cam" avait les allures d'un meeting, tant il a été noté de défilé de personnalités du gouvernement, Serigne Mbacké Ndiaye, Pape Ndong, entre autres ministres mais aussi du mouvement Fekké Maci Boolé représenté au plus haut niveau par Mara Dieng, bras droit de Youssou Ndour, le journaliste Adama Sow, entres autres membres de la délégation dudit mouvement au niveau national.



Il a été également noté la présence du président de l'Association des Maures du Sénégal, Ameth Fall, de responsables politiques tels Ndèye Seynabou Cissé, Birahim Ndiaye, pour ne citer que ceux-là.



Un tel parterre de personnes de qualité, a constitué une tribune de choix que n'a pas manqué de saisir Mme Sy Ba pour décliner sa feuille de route, en précisant d'entrée: « j’ai pris l’initiative de rassembler mes amis de 2CAM et nos partisans de Fekke Maci Boolé pour réaffirmer la grandeur de la mouvance présidentielle ».



Continuant son propos devant la foule de militantes et militants entièrement acquis à sa cause, elle a recommandé avec force, telle une profession de foi: « pour ces prochaines joutes électorales, nous sommes, appelés à nous unir, à réaffirmer nos valeurs et nos engagements. C’est à cette unité dans la solidarité que je vous invite aujourd’hui. Il n’est pas difficile de défendre le bilan de notre Président. Les faits sont têtus et parlent d’eux-mêmes ».



Khary DIENE, Leral.net



