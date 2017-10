​Affaire de la cité «Almadies 2» : Demba Diop Sy sort du silence Le député et homme d’affairse, Demba Diop Sy, est toujours en colère sur les accusations portées contre lui sur le dossier de la cité « Almadies 2 », ébruite lors de l’émission Jakarloo de la Tfm.

Dans un communiqué dont la rédaction de leral.net a reçu copie, M. Demba Diop Sy se veut clair. «Suite à l’émission Jakaarlo bi de la TFM, Je réitère les propos que j’ai tenus. La société que je dirige n’est nullement en faute et n’a commis aucun manquement concernant la réalisation du chantier qu’il lui a été attribué », a-t-il dit.



« Ma fibre patriotique, et mon engagement personnel m’ont toujours guidé à faire prévaloir l’intérêt général. C’est d’ailleurs cette raison qui m’a poussé à promettre et à engager la SCIDD en vue de poursuivre les travaux de terrassement, d’assainissement, de voirie et d’électrification sur une bonne partie de ces terrains, sans recevoir aucune rétribution effective, hormis les parcelles, que l’on me reproche d’avoir acquis », a-t-il détaillé.



Il informe que les procès-verbaux et les suivis de travaux sont disponibles et attestent les preuves matérielles de ces acquisitions en bonne et due forme.



Dans le document, Demba Diop Sy indique que ses valeurs ont toujours été celles du travail, loin des postures politiciennes et des coalitions. « Je dois mon mandat de député grâce aux voix de mes concitoyens, qui ont toujours reconnu mes actes et mes engagements. Je continuerai à poursuivre sur ce chemin qui est mon seul guide », a-t-il précisé.









