​Aminata Touré : « C’est grave d’embaucher une personne parce qu’elle est Madame X… »

« Personnellement, je n’ai ni frère ni sœur encore moins de mari qui travaille au port. Je ne connais pas le dossier. J’ai regardé à la télévision mais le nouveau directeur est en train de revoir tout ça. Mais, de manière générale, il faut préserver ces outils qui sont importants pour le développement et qu’à chaque niveau, ministère comme direction, la bonne gouvernance soit une réalité.



Et lorsqu’on recrute des gens, qu’ils aient la compétence. Ceci étant, ce n’est pas parce que vous êtes femme de ministre que vous ne devez pas travailler non plus… Mais, si la seule raison valable pour qu’on vous embauche, c’est que vous êtes femme de…, c’est là que ça devient problème », a-t-elle clarifié.







La rédaction de leral.net