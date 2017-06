​Aminata Touré à ses partisans: « Je ne serai pas candidate et c’est une déception, mais soyez endurants dans l’épreuve» Point de Presse de Dr. Aminata Touré Mimi : Propos liminaires.

En ce mois de Ramadan, je voudrais tout d’abord adresser mes vœux de santé, de paix et de prospérité aux amis, camarades et alliés ici présents, sans oublier les journalistes. Je voudrais également remercier tous ceux qui de près ou de loin, m’ont témoigné leur sympathie, leur attachement et leur affection en cette période.



Chers amis, La vie politique n’est jamais un long fleuve facile, elle est faite de vicissitudes, d’avatars, de déceptions mais elle est toujours porteuse de lendemains meilleurs pour ceux qui s’engagent pour une cause juste. Notre cause à nous, c’est de travailler pour un Sénégal meilleur pour nous, nos enfants et les générations futures. Un Sénégal où les femmes, les jeunes, les moins jeunes vivent dans la dignité, la paix et la justice.



Cet espoir qui reste entier, est à l’origine de mon engagement auprès du Président Macky Sall.



Chers amis,



Cet engagement qui nous unit tous aujourd’hui, transcende nos positionnements et aspirations personnels et vaut que l’on dépasse nos états d’âmes du moment.



Je ne serai pas candidate aux élections législatives du 30 juillet prochain et je sais que c’est une déception pour nombre d’entre vous qui m’accompagnez politiquement avec engagement et détermination. Je voudrais vous demander, chers amis, d’être plus que jamais endurants dans l’épreuve et conquérants dans vos efforts. Je voudrais vous demander qu’ensemble, nous mettions nos ressentiments en arrière-plan pour privilégier l’intérêt général.



Chers amis,



Dans le contexte du moment, privilégier l’intérêt général, c’est mettre les intérêts du Sénégal au dessus de nos intérêts individualistes de femmes et d’hommes politiques. L’intérêt général, c’est d’assurer la stabilité politique de notre pays en donnant une majorité confortable à la Coalition Benno Bokk Yakaar afin de pérenniser les acquis des politiques économiques et sociales du Président Macky Sall.



C’est pourquoi, chers amis de Kaolack, de Grand Yoff, du Sénégal et de la diaspora, je voudrais vous appeler tous, à vous mobiliser comme un seul homme (ou une seule femme) pour faire largement gagner les listes de Benno Bokk Yakkaar.



Je saisis l’occasion pour inviter tous les leaders de l’APR et toutes les composantes de la Coalition Benno Bokk Yakkaar de Kaolack à saisir à nouveau l’opportunité qu’offrent les élections législatives, à venir pour bâtir une dynamique unitaire forte autour de nos candidats afin de leur assurer une victoire éclatante au soir du 30 juillet 2017.



Chers amis,



Je ne saurais terminer sans vous renouveler à tous, mon attachement et mon engagement. Unis, déterminés et conquérants, nous continuerons à aller à la rencontre des Sénégalais et des Sénégalaises de toutes origines afin d’élargir les bases de notre parti l’APR et de la Coalition Benno Bokk Yakaar.



Kaolack, le 9 Juin 2017

