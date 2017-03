​Après Khalifa Sall, la gestion du maire de la commune de Dieuppeul Derklé ébruitée

Seydina Oumar Touré, le Président de l'Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption en Afrique (APBGA), a appelé à l’auto-saisine du Procureur de la République pour une inculpation du maire de Dieuppeul Cheikh Guèye pour mauvaise gestion. Incessamment, il va envoyer une sommation interpellative au maire et aussi va organiser un déjeuner de presse pour communiquer là-dessus.



« En examinant le compte administratif 2015 de la commune de Dieuppeul Derkle, j'ai pu noter la similitude des détournements d'objectifs comme à la Mairie de Dakar dans différents comptes de la municipalité: -Au chapitre 313 Cabinet du Maire: Les comptes 64510 (secours aux indigents) et 6490 (dépenses diverses) ont été consommés dans cette petite commune, respectivement à hauteur de 51 millions et 13,5 millions.-Au chapitre 451 Santé, hygiène et actions sociales, le fameux compte 64510 secours aux indigents bis réapparaît avec une consommation de 55,180 millions. -Au chapitre 508 Fêtes et cérémonies publiques, les frais d'hôtel et de restauration ont été consommés à hauteur de 20,353 millions montrant la gabegie qui caractérise la gestion de cette mairie. C'est presque l'équivalent de la patente annuellement recouvrée qui partirait vers les festins du Maire communiste Cheikh Guèye. Nous voulons savoir qui sont réellement les bénéficiaires des 106 millions de secours à la commune de Dieuppeul Derklé et qui a autorisé la mise en place d'une caisse métaphoriquement appelée caisse d'avance. Une plainte citoyenne est à venir. Nous voulons savoir qui sont réellement les bénéficiaires des 106 millions de secours à la commune de Dieuppeul Derklé. Une plainte citoyenne est à venir. Je vais m’en ouvrir à notre Chairman, Maitre Ousmane Seye qui va aussi se prononcer prochainement sur la question», a déclaré à Leral Seydina Oumar Touré.



Avant d’ajouter, « j'en appelle aux citoyennes et citoyens de Dieuppeul Derklé d'exiger de M. Cheikh Guèye une reddition des comptes ».



Approché par leral.net qui s'est dépêché jusqu'à la mairie de Dieuppeul Derklé, le maire Cheikh Guèye a refusé de commenter ces accusations Seydina Oumar Touré, le Président de l'Association pour la Promotion de la Bonne Gouvernance et la Lutte contre la Corruption en Afrique (APBGA) qu’il a assimilées à des « enfantillages » et une non-maîtrise du fonctionnement administratif d’une commune.



Rappelons que Khalifa Sall, Maire de Dakar a été inculpé pour "détournement de deniers publics, escroquerie portant sur des derniers publics, complicité de faux en écriture de commerce, faux et usage de faux en écriture publique et blanchiment".





Massène DIOP Leral.net