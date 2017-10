Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici ​Après Youssou NDour, Baba Maal, Thione Seck et Omar Pène, Waly Seck, Aida Samb et Abdou Guité présentent leurs condoléances Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 15:50 | | 0 commentaire(s)|

C’est toujours le ballet des artistes qui viennent soutenir une des leurs, Coumba Gawlo qui reste incontestablement une icône du milieu de la musique au Sénégal.



Après les ténors Youssou NDour, Baba Maal, Thione Seck et Omar Pène, c’est la nouvelle génération amenée par Waly Seck, Aida Samb et Abdou Guité qui s’est signalée avant-hier, avec un geste de haute portée de Ballago fils qui a profité de la présence de l’ancien chef d’Etat Maitre Wade, pour faire parler sa générosité.



D’autres comme Ousmane Seck, Suzanne Camara, NGoné Ndiaye Guéwel, Fatou GUewel, Kiné Lam et tant d’autres sont venus témoigner leur soutien. C’est la même logique qui a poussé Alioune Mbaye Nder, endeuillé et très proche de Coumba Gawlo, dans la foulée d’un Mbaye Diéye Faye éploré, a venir manifester son soutien à la Diva dans ces moments durs.



Rappelons que durant toute cette épreuve, l’orchestre de Coumba Gawlo, sous la houlette de Laye Diagne, a partagé avec la famille la forte douleur et a été a tout instant disponible pour soutenir, assister et compatir.





