​Assemblée nationale : Adji Mergane Kanouté tacle sévèrement les députés de l’opposition

« Je trouve le comportement des députés de l’opposition, irresponsable. Car, ils doivent un minimum de respect au président de l’Assemblée nationale. Mais, aller jusqu’à le tutoyer en pleine plénière, c’est d’abord manquer du respect à l’institution, se manquer soi-même de respect et manquer du respect aux honorables collègues députés « , a déclaré la responsable de l’Union pour le développement du Sénégal-Authentique (UDS-A).



A son avis, « leur boycott n’a aucun sens et cela témoigne de leur manque de sérénité et de lucidité ».



Pour Adji Mergane Kanouté, « l’opposition a eu une autre appréciation des articles 74 et 75 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale qu’elle a dû lire certainement en diagonale. Heureusement que le président de l’Assemblée nationale a levé toute équivoque » .



« A court d’arguments, l’opposition a préféré s’éclipser. Il y a eu vote à main levée et 116 députés ont voté pour la validation de la composition des 11 membres de la commission ad hoc », a-t-elle souligné.







La rédaction de leral.net