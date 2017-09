​Assemblée nationale : Macky Sall ne regrette pas l’absence de Abdoulaye Wade Me Abdoulaye Wade qui a conduit la liste de la coalition gagnante/Wattu Senegaal, a décidé de ne pas siéger à l’Assemblée nationale. Mais, il ne va pas manquer au Président Macky Sall qui pense que c’était la meilleure chose à faire.

« Je ne regrette pas la décision du président Abdoulaye Wade de ne pas siéger. Je pense que pour ce qu’il a incarné dans le pays, pour son rôle politique, ses fonctions antérieures, il peut continuer à donner de l’inspiration à ses partisans et même au pays, sans siéger à l’Assemblée nationale », a émis ce mardi, le Président Macky Sall, en marge de l’Assemblée générale annuelle Africa 50, la plateforme panafricaine d’investissement dans les infrastructures.



Par ailleurs, il a réitéré son appel au dialogue lancé le jour de la célébration de la Tabaski. « Nous avons besoin de nous parler puisque nous avons forcement des sujets que nous devons régler avant d’aller à la prochaine élection présidentielle », a dit le chef de l’Etat.



Sur la question du statut du chef de l’opposition qui a été posée au niveau de la Constitution, le président Macky Sall note ; « il faut discuter et en définir les modalités et passer à autre chose. Il faut également réglementer la participation aux élections. On a vu lors des Législatives avec 47 listes, le désordre que cela pose. On ne peut pas aller à la présidentielle avec autant de candidats », a-t-il suggéré. Aussi, pense-t-il, les leaders de l'opposition pourront également faire des amendements sur d’autres sujets à débattre. Reste à savoir quelle sera leur réponse.





