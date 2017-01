​Assises de la diaspora sénégalaise du Benelux à Bruxelles: Des acteurs se penchent sur les questions de l'heure

Le 28 janvier 2017 constitue une date clé pour des acteurs de la diaspora sénégalaise du Benelux qui, à travers l'Observatoire des Sénégalais de la Diaspora, vont organiser leurs premières assises sous la présidence effective de SEM Amadou Diop, Ambassadeur du Sénégal en Belgique.



L’objet de cette rencontre citoyenne qui va regrouper des dizaines de compétences est, d'une part, de créer un cadre de partage entre Sénégalais et d'autre part, de promouvoir la diaspora sénégalaise vivant en Belgique, aux Pays Bas et au Luxembourg (Benelux) pour un meilleur apport au développement du Sénégal. Des axes importants seront traités pendant ces assises : discours ou encore travaux de groupe suivi de plénières ne seront pas de trop pour permettre d’identifier les atouts, les acquis, les faiblesses sans oublier les perspectives pour cette diaspora, assez méconnue et spécifique.



Ce sera un moment important pour les Sénégalais de l'extérieur de cet axe ( e Benelux) qui sont aujourd'hui estimée à près de trois millions de personnes.



Les participants viendront de la Belgique, des Pays Bas et du Luxembourg pour réfléchir sur des sujets qui les concernent et qui mettent en exergue, outre la vie dans le pays d’accueil, les possibilités de développement en faveur du pays d’origine, le Sénégal. Il s’agit également d’identifier les faiblesses qui nuisent au bon épanouissement de la diaspora au Benelux et de proposer des solutions viables.



A l'issue de cette rencontre, un répertoire sera conçu, exclusivement pour les Sénégalais du Benelux dans les domaines diplomatique, associatif, politique, économique, sportif, touristique, sera conçu pour la circonstance.



Pour couronner cette initiative salvatrice impulsée par le journaliste Jamil Thiam, président de la section Belgique de l'Observatoire des Sénégalais de la Diaspora, il se tiendra au mois de mars 2017 un séminaire de formation à Dakar en faveur des journalistes sénégalais au fins de les spécialiser dans le traitement des questions de la diaspora sénégalaise et les inciter à davantage mettre en exergue les véritables potentialités des sénégalais du Benelux en particulier et de la diaspora, en général.



En termes de modalités d'action, l'observatoire s'appuiera sur un partenariat avec l'association des journalistes en migration et sécurité (Ajms).