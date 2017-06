​Avis de décès Marième Baal, mère de Amadou Bâ, ministre de l’Economie, des Finances et du Plan

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Juin 2017 à 13:31

Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République;

Monsieur Mahammed Boun Abdallah DIONNE, Premier ministre ;

L’ensemble des Corps constitués de l’Etat ;



Monsieur Birima MANGARA, Ministre délégué auprès du Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan chargé du Budget ;



Monsieur Cheikh Tidiane DIOP, Secrétaire général du Ministère de de l’Economie, des Finances et du Plan ;

Monsieur Babou NGOM, Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances ;



Les Conseillers techniques du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;

Les Directeurs généraux du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;



Les Directeurs et Chefs de service du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;

L’ensemble du Personnel du Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan ;



Ont la profonde douleur et le regret de vous faire part du décès de :

Madame Marième BALL, mère de Monsieur Amadou BA, Ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, décès survenu dans la nuit du 20 au 21 juin 2017 à Dakar.



La levée du Corps aura lieu ce mercredi 21 juin 2017 à 14H00 à la mosquée omarienne sur la corniche ouest. Elle sera suivie de l’enterrement au cimetière musulman de Pikine. Les condoléances seront reçues au domicile de la défunte aux Parcelles assainies, derrière le rond-point Case-Bi.

