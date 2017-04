​Baba Diop avocat: « Que tout le monde soit témoin que l'Etat veut liquider physiquement Bamba Fall»

Pour l’avocat Baba Diop, c’est une tentative de liquidation physique qui est ainsi orchestrée contre Bamba Fall après que sa libération provisoire a été prononcé avant que le procureur ne le refuse dans la foulée, sans motifs et considérations valables.



"La justice a libéré Bamba Fall, mais c'est l'Etat qui le maintient en prison. La loi est appliquée pour liquider un adversaire politique. Si c'était une autre personne qui avait formulé une plainte de ce genre, le parquet aurait déjà classé le dossier sans suite depuis longtemps.



Mais il y a le facteur Tanor Dieng et on a mis par la suite en branle la machine judiciaire pour liquider Bamba Fall qui est maintenu en détention, alors que sa santé se dégrade. Avec Bamba Fall, c’est tout simplement une tentative de liquidation physique qui est ainsi orchestrée. Que tout le monde soit témoin que l'Etat veut liquider physiquement Bamba Fall", a déclaré Baba Diop en pleine conférence de presse, qui est en train de se tenir présentement.