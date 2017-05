​Benno Bokk Yaakaar vante le Yonnu Yokkute en célébrant les réalisations de Macky Sall

Le vendredi 12 mai 2017, le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP) a procédé à l’installation du bureau de la Cellule de Communication de la Coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) sur un air de célébration des réalisations de Macky Sall.



Le SEP a ainsi opté pour la vulgarisation du bilan élogieux du Président de la République Macky SALL, Président de la coalition BBY. Morceaux choisis :



"Oui la voie du progrès, c’est la voie de l’autonomie énergétique du Sénégal : « De 900h de coupures environ par an en 2011, on est passé aujourd’hui à 24h de coupure; De 573MW, la SENELEC sous le régime du Président Macky Sall a aujourd’hui atteint une puissance de 821MW, soit 270MW additionnels pour un objectif de 1264MW en 2019 », s’est défendu le SEP.



« La voie du progrès, c’est également les réalisations en matière d’infrastructures: De 2000 à 2001, 131 km de routes sont construites en moyenne par an; De 2012 à 2016, donc sous le régime de Macky Sall, 259km de route sont construites en moyenne par an, presque le double. 40 KM d’autoroute en 12 ans contre 224 km de linéaire d’autoroute d’ici à 2019, 790 km de pistes rurales réalisées, à termes il s’agit de construire et de réhabiliter plus de 3000 km de pistes pour parachever la mobilité rurale. Électrification en cours dans 406 villages soit un réseau de 2000 km », a aussi ajouté la mouvance présidentielle.



« Nous pouvions continuer dans le domaine de l’hydraulique, de l’enseignement ( avec l’orientation de tous les bacheliers !!!!) , ou encore de l’agriculture...car les exemples font légion », a ajouté le Secrétariat Exécutif Permanent (SEP).



