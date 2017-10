​Bougazelli gèle ses activités, Lat Diop se braque contre Aliou Sall, : L’APR Guédiawaye en eaux troubles

Selon des sources concordantes, le député serait dans une colère noire contre le chef de file de l’Alliance pour la République (APR) et de la coalition Benno Bokk Yakaar.



Qui lui a tout bonnement ôté de la bouche son fromage après des promesses bien fermes.

En effet, lors de la 13e Législature, Bagazelli qui a été élu sur la liste nationale, a perdu la Commission en charge des Délégations, qui s’occupe de l’évaluation et contrôle de l’exécution des lois votées et du vote des lois entre deux sessions, conformément à l’article 65 de la Constitution.



Pour matérialiser son courroux, le parlementaire « a gelé » ses activités politiques au niveau de sa circonscription électorale, Guédiawaye. Il ne s’en est pas arrêté là. Le tonitruant défenseur du président Macky Sall a, également, fermé le siège de l’APR qu’il avait ouvert à Golf. Pour le moment, il croise les bras et observe.



Cette période coïncide avec la sortie d’un autre responsable APR au niveau de la même localité. Il s’agit en particulier de Lat Diop, qui s’en est pris sans le citer à Aliou Sall, maire de Guédiawaye et de surcroît, petit frère du président de la République. Si on y ajoute la source de contestations liées aux frustrations d'après législatives, on peut affirmer que l'Apr est troublée dans cette zone.