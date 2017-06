​COMMUNIQUE DE PRESSE Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 20:00 commentaire(s)| Le Président de la République, ami des enfants ! Le Cercle des Amis et Défenseurs des Enfants (CADE) remercie le Président de la République pour sa vision et son engagement en faveur de la protection des enfants.

A cet égard, le Conseil des ministres, tenu mercredi 21 juin, s’est penché sur la question comme l’atteste le communiqué dudit Conseil qui a évoqué les points suivants :  l’évaluation du dispositif institutionnel de protection des enfants  l’encadrement des interventions des organisations, des associations et des bonnes volontés  la finalisation du projet de code de l’Enfant.



Le CADE se réjouit par ailleurs, de l’engagement du Chef de l’Etat, demandant le lancement d’une vigoureuse campagne nationale de communication pour un retrait intégral des enfants de la rue.



Au CADE, nous applaudissons des deux mains cette initiative de retrait intégral des enfants de la rue. Mieux, nous suggérons avec respect et considération au chef de l’Etat, l’institution d’un comité technique interministériel élargi chargé du suivi et de l’application des mesures en vue d’un retrait total des enfants de la rue.



Par ailleurs, le CADE préconise le renouvellement du Parlement des enfants, qui est un cadre institutionnelle et d’épanouissement des enfants.





Pédre Ndiaye



Président CADE

