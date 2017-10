​Candidat déclaré pour 2019, Me Abdoulaye Tine entame sa campagne Le nouveau parti politique qui vient de voir le jour, l’Union Sociale et Libérale (USL) se lance à la conquête de la banlieue dakaroise : Parcelles Assainies, Guédiawaye, Pikine, Thiaroye…

Déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2019, Me Abdoulaye Tine a entamé samedi dernier ,une caravane aux Parcelles Assainies. Elle s’est poursuivie à Pikine, Guédiawaye, Thiaroye, Keur Massar …



Plusieurs étapes sont prévues dans les « quartiers populaires », pour créer des espaces conviviaux de discussion avec les citoyens, renseigne un communiqué.



L’initiateur indique clairement que la caravane fait partie intégrante, et de façon assumée, de la campagne en direction de 2019.



A en croire son leader prône une vision « pragmatique de la politique, une doctrine de l’action ». C’est également un Parti qui se réclame ouvertement de l’idéologie « sociale libérale ».



