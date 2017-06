​Cheikh Abdoul Ahad Gaïndé Fatma, tête de liste de BBY à Mbacké: Haute mission pour un homme de haute descendance lignagère

Le jeune marabout Mbacké-Mbacké, Cheikh Abdou Ahad Mbacké Gaindé Fatma, vient d’être promu tête de liste départementale de Mbacké pour le compte du Benno Bokk Yakaar pour les élections législatives prévues le 30 Juillet prochain. Un moyen savamment pensé par le pouvoir en place pour conquérir la Cité bénite de Touba qui lui échappe… des doigts, ce depuis l’avènement du Président Macky à la magistrature suprême.



Dans cette localité, le parti présidentiel et ses alliés n’en finissent d’accumuler des défaites au fil des consultations électorales. Mais, avec la nouvelle donne politique qui se dessine depuis quelques jours, de gros rayons d’espoir irradient, déjà, les visages jadis mornes.



Dieu sait que l’appartenance directe de la tête de liste départementale de la coalition présidentielle à l’illustre famille de Cheikh Ahmadou Bamba et de Mame Thierno Birahim Mbacké, suffit à ragaillardir les troupes.



Cheikh Abdou Bally, comme on l’appelle avec fierté, est le fils de Serigne Ahmadou Mbacké Gaindé Fatma Ibn Serigne Modou Moustapha Mbacké (premier khalife Général des Mourides) Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul.



Sa mère, Sokhna Bally Mbacké est la fille de la fille cadette du Fondateur du Mouridisme, Sokhna Maimouna Mbacké Bintou Serigne Touba Khadimou Rassoul. Le père de Sokhna Bally est Serigne Cheikh Awa Balla Mbacké Ibn Mame Thierno Ibra Faty Mbacké plus connu sous le nom de Mame Thierno Birahim Mbacké, dit encore « Ndamal Darou», ou encore «Borom Darou», frère cadet et lieutenant de Bamba.



Pour dire, Cheikh Abdou Bally est de cette lignée des purs «bété-bété», (Mbacké-Mbacké de pure souche !). En sus, l’aura de son défunt père Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma peut toujours militer en sa faveur lors de ses échéances tant attendues. Et si l’on y ajoute la ‘’baraka’’ du Khalife Général des Mourides !!!



Petit-fils du plus célèbre souverain du Cayor, le ‘’pater’’ de Cheikh Abdou Bally fut un homme qui pesait lourd dans la balance…du Mouridisme. Géniteur du concept de «Dahiras», Serigne Cheikh forgeait le respect. Le «Dahira Wilaya» qu’il mettait en place fait, jusqu’à nos jours, référence au Sénégal et dans la «Oumah».



A cela s’ajoutent la haute facture intellectuelle et l’esprit d’équipe du Président en charge de la Commission Communication du Grand Magal de Touba. Voilà autant d’atouts que le jeune Mbacké-Mbacké, missionnaire du «Macky», doit mettre de son côté pour faire basculer Touba et tout le département de Mbacké dans l’escarcelle du parti présidentiel.



Mission bien possible si l’on connaît ses talents d’orateur, son verbe facile (mach ‘Allah !) et avec, en appui, le bréviaire des belles réalisations du Président Sall dans la Ville Sainte.



Source : Dakarmatin via Rewmi