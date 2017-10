​Cheikh Ousmane Diagne 22 mars 1936 – 14 octobre 2016 : Un an que disparaissait notre Cher et Bien-aimé époux et papa

Un an que disparaissait notre Cher et Bien-aimé Epoux et Papa.

Un an est passé et le vide que tu as laissé ne se comble pas. Ton épouse Adjaratou Pénéré NIANE ses enfants et ses petit-enfants, les descendants de Cheikhna Cheikh Saadibou AIDARA, la communauté Khadre, ta famille et tes amis, te disent que leurs pensées et prières ne te quitteront jamais.

Nous te confions au tout Puissant et l’implorons de t’élever au plus haut de son paradis éternel



11 Lihlass