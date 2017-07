​Chers Patriotes, (par Abdoulaye Mady Ndiaye)

Nous avions décidé de ne pas aller aux élections législatives. Ce fut une difficile décision à prendre, mais aujourd’hui nous sommes confortés dans ce choix éclairé.



Combien de Sénégalais ont été déjà écartés de l’enrôlement qui fut fastidieux et très contraint dans le temps et dont la popularité a été complètement sous-estimée par l’état ?



Combien de Sénégalais vont être écartés du processus électoral du fait de non-qualités et de retravaillages dûs à la non maîtrise et la précipitation de la part de l’état, lors de la production des cartes ?



Combien de Sénégalais vont être écartés du vote du fait du calendrier hivernal choisi par le pouvoir en place, des difficultés de mobilité associées, des cartes disponibles si tardivement qu’il doit proroger pour la 3ème fois les anciennes et d’une distribution si hermétique ?



Combien de Sénégalais vont s’abstenir par découragement et mépris de la chose politique ?



De plus la profusion des listes – 47 en définitive – démontre que l’opposition est tombée dans le mirage de la députation avec une logique partisane de postes et non de la défense du Peuple, ce qui donne avec le principe de Raw-Gadou, beaucoup d’opportunité au pouvoir en place malgré son impopularité.



In fine, avec ce calendrier et le manque de leadership fort au niveau de l’opposition qui n’a pas su se rassembler, nous sommes dans un schéma où un très faible pourcentage de la population risque d’élire la presque totalité de l’Assemblée Nationale, ce qui lui fera perdre tout son sens.



Pour aller à des élections nous exigeons les cartes sur table d’abord ! Dans la configuration actuelle nous émettons de sérieuses réserves car nous pensons que du fait du calendrier le processus de production des cartes et le processus électoral entrent en collision frontale.

Mais quelque soit l’issue de ce vote nous exhortons la moitié des sénégalais en âge de voter pour les prochaines présidentielles à finaliser l’acquisition de leur carte d’identité et d’être en possession de celle-ci bien avant 2019.



En effet même si sur certains côtés le pays a enregistré des améliorations il est gangréné de graves maux sur ses organes vitaux ce qui met en péril à terme sa pérennité : corruption, chômage de masse, disparition du tissu industriel, dégradation des mœurs, manque de maîtrise à tous les échelons du pouvoir, profusion des postes sans valeur ajoutée, privatisation et effondrement de l’éducation, dégradation de la santé publique, saleté et pollutions diverses, rationnement de l’eau courante, absence de cadastre, généralisation de la politique business, absence de pouvoir d’achat et cherté de la vie, absence de dialogue social, dumping des ressources naturelles, recul de la chose publique au profit des intérêts privés ou familiaux, incivilités, recul de la discipline et des valeurs fondamentales, insécurité, recul de l’état de droit, etc…



Il est grand temps d’opérer une réforme radicale du système des politiciens qui nous a conduit nous le Peuple à une faillite et un effondrement de notre société. Les politiciens ont réussi à nous diviser, à nous divertir de nos objectifs premiers et à pervertir nos systèmes de valeurs.



Nous devons avant tout revenir aux fondamentaux , un seul Peuple uni qui se lève d’un seul tenant pour un seul But la conquête de notre souveraineté et une seule Foi en notre capacité par le travail à trouver notre salut avec l’aide de Dieu.



Plus généralement nous les Africains sommes à la croisée des chemins et c’est aujourd’hui plus que jamais avec la grande rupture digitale qui se profile que nous avons besoin de Leadership de la trempe des pères fondateurs.

Je suis certain que cette fois-ci ce Peuple mettra tout en œuvre pour faire le bon choix lors de la prochaine élection présidentielle.



Puisse Dieu nous venir en aide

Abdoulaye Mady NDIAYE (3A)