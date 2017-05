​Christophe Bigot: "en décorant le DG de l’ISRA, nous saluons le monde agricole sénégalais"

APS- La France a voulu saluer "tout l’univers agricole sénégalais’’, en élevant le directeur général de l’Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA), Alioune Fall, au grade de chevalier de l’Ordre du mérite agricole français, a déclaré, jeudi, à Dakar, l’ambassadeur de France au Sénégal, Christophe Bigot.



M. Fall a reçu cette distinction lors d’une cérémonie organisée à la résidence de l’ambassadeur de France à Dakar, en présence du ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck, et d’autres personnalités du monde agricole sénégalais.



‘’Vous êtes polytechnicien. Vous êtes dans cet univers agricole et puis au delà, c’est tout l’univers agricole sénégalais et la coopération entre le Sénégal et la France qui sont salués’’, a dit M. Bigot.



L’ambassadeur de France a également indiqué que son pays remet cet insigne à l’ingénieur agronome sénégalais pour ‘’tout ce qu’il a fait pour l’agriculture, pour la recherche et pour le Sénégal’’.



‘’Vous êtes un homme toujours attaché à son travail et totalement disponible ‘’, a dit de lui M. Bigot, qui n’a pas manqué de souligner ‘’la générosité’’ et ‘’la fidélité’’ dans le travail du docteur en machinisme agricole.



’’La recherche est essentielle, car c’est par elle qu’un pays, comme le Sénégal qui n’a pas beaucoup de ressources naturelles, peut contribuer à l’émergence’’, a dit le diplomate Français.



M. Bigot est brièvement revenu sur la carrière du Saint-Louisien qui selon lui, a fait ses études au Lycée Blaise Diagne, puis à l’Ecole polytechnique de Thiès, avant de poursuivre son cursus scolaire aux Etats Unis.



Le diplomate français a souligné les ‘’compétences’’ du lauréat du Grand Prix du chef de l’Etat pour les Sciences en 2002, ‘’un patron ouvert’’ qui selon lui, respecte le travail.



‘’Votre réputation n’est plus à refaire en Afrique de l’Ouest. Vos travaux peuvent avoir des terrains d’application en dehors du Sénégal’’, a-t-il ajouté.



Le directeur de l’ISRA, Alioune Fall s’est dit ému de ‘’cette marque de reconnaissance’’ des autorités françaises à son égard. ‘’C’est une décoration pour magnifier le travail de recherche que nous sommes en train de faire au Sénégal’’, s’est-il félicité.