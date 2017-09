​Commissions à l’Assemblée : Me War éjecté, une femme aux Finances, la LD et le PS bien servis Les commissions de l’Assemblée nationale sont connues. La nouveauté dans ce nouveau bureau est le remplacement par une femme de Djibril War à la tête de la très stratégique commission des Finances. Il s’agit de Dieh Mandiaye Bâ qui va porter pour la première fois de l’histoire politique cette dite commission. Originaire de Nioro, cette dame est administratrice civile de profession.

La Ligue démocratique (LD) peut se réjouir d’avoir bénéficié de la commission de l’Urbanisme, de l’Habitat, de l’Equipement et des Transports qui sera présidée par Nicolas Ndiaye.



La commission du Développement et de l’Aménagement du territoire reste aux mains du Socialiste, Cheikh Seck.



La surprise dans cette nouvelle Assemblée nationale est sans doute le départ de Me Djibril War de la Commission des Lois , de la Décentralisation, du Travail et des Droits humains.



Pour prendre sa place le chef de l’Etat a fait confiance à Seydou Diouf, poulain du défunt maire honoraire de Rufisque, Me Mbaye Jacques Diop. Ainsi, le maire de Pikine, le Progressiste, Pape Sagna Mbaye occupe la présidence de la Commission des affaires étrangères, de l’Union africaine et des Sénégalais de l’Extérieur.



La seule commission laissée à l’opposition échoit à Mamadou Lamine Diallo. Il s’agit de la commission de la Communication et de la Culture.



La jeune Aminata Guèye de l’APR occupe la commission de la Santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale. La commission de la comptabilité revient à Mamadou Oury Baïlo Diall. Mberry Sylla trône à la commission des délégations.



La Défense et la Sécurité sont confiées à Alioune Badara Diouf. Aimé Assine d’Oussouye hérite de la commission de l’Education, de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs.



