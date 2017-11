​Communication du Président, Monsieur Serigne MBOUP Rédigé par leral.net le Mardi 21 Novembre 2017 à 12:49 commentaire(s)|

Communication du Président, Monsieur Serigne MBOUP,



Excellence, Monsieur le Président de la République

Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale

Monsieur le Premier Ministre

Monsieur le Président du H Conseille des Collectivité Territoriale

Madame la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental

Mesdames, Messieurs les Ministres ; Honorables Députés, Messieurs les Hauts conseillers

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et organisme internationaux, chambre consulaire patronat organisations professionnelle syndicaux

Mesdames et Messieurs les participants en vos rangs et grades

Je voudrais à l’entame de mon propos, remercier chaleureusement Monsieur le Président de la République Macky Sall, pour son heureuse initiative de tenir ce conseil

Mesdames, Messieurs



Excellence, Monsieur le Président de la République

Le Plan Sénégal Emergent est une initiative qui a donné beaucoup d’espoir à notre pays et surtout à notre jeunesse. Ce n’est pas un hasard que le lancement au niveau international ait eu lieu à la chambre de commerce de de Paris. C’est un symbole fort parce que l’émergence repose sur deux piliers. L’Etat qui montre la voie et le privé qui en est le moteur.



Monsieur le Premier Ministre nous a révélé que c’est grâce aux forums qu’organisait la chambre de commerce, qu’il a pu choisir son université et sa formation. Il vous a dignement représenté à notre assemble général des Chambres Consulaires Régionales tenue à Dakar la semaine dernière, avec un message très fort. Je le cite : « Le secteur privé est aujourd’hui la priorité de toutes les priorités. Les Etats s’occupent de l’environnement. Maintenant c’est le temps du secteur privé. C’est votre temps. C’est grâce à votre ingéniosité, dans vos usines, dans vos ateliers, dans vos entrepôts, mais aussi dans vos exploitations agricoles, que s’est construit et se construira l’Economie sous –régionale ». Fin de citation

C’est le lieu de le remercier chaleureusement ainsi que l’ensemble de son gouvernement pour son soutien constant et les appuis multiformes qu’il il nous donne sous votre bien aimable directive. Ce message a été perçu par tous les participants qui sont composés de 56 chefs d’entreprises.

La Chambre Consulaire régionale a été créé par l’acte additionnel No 02/97/ du 23 juin 1997 qui est l’organe consultatif de L’UEMOA ; Nos chefs d’Etat et de gouvernement ont voulu graver dans le marbre leur conviction forte à un secteur privé transnational clef de voûte du développement économique et social des pays membres de notre zone monétaire.

Les membres de la CCR ont souhaité même que vous portez leur voie au niveau de vos paires de l’UEMOA dans le but d’avoir un même conseil présidentiel d’investissement communautaire

Je remercie également Monsieur le Ministre du Commerce pour son appui constant et pour les réformes engagées en vue de donner plus de dynamisme aux chambres



Remerciements aussi à Mr le Ministre des affaires étrangères et le directeur du partenariat et de la promotion économique, les Ambassadeurs et Consuls généraux, pour leur engagement sans faille dans la voie de la diplomatie économique, grâce aux orientations du Président de la République et avec une parfaite collaboration avec nos réseaux consulaires internationaux.



De même nos remerciements sont adressés au Mr le Ministre de l’économie et des finances et à ses services qui n’hésitent pas, chaque fois que le besoin se présente, pour nous recevoir et de nous trouver des solutions pour la bonne marche de nos chambres

Le ministre de la promotion des investissements et du partenariat publique privé et le directeur général de l’APIX qui ont aussi joué un rôle très important dans l’appui aux entreprises avec une collaboration soutenue notamment dans les régions où ce type de soutien fait défaut.

Excellence, Monsieur le Président vous me donnez l’occasion de montrer l’impact retentissant des chambres de commerce au niveau international



A titre d’exemple, la chambre de commerce en France compte 2 500 000 adhérant représentés par 4800 délégués Elle gère un budget de plus 4 milliards d’euros soit 2600 milliards CFA, et de nombreux équipements et logistiques portuaires en passant par des écoles de formations dont la prestigieuse école HEC de Paris

Les chambres de commerce au Sénégal sont présentes depuis 1870 pour Dakar, Gorée, Rufisque et Saint louis 1902 pour Ziguinchor et 1911 pour Kaolack. A Dakar rien que son architecture et son emplacement au cœur du centre ville démontre son ancrage et son rôle dans le développement économique et social de notre pays. Et tous les ports du Sénégal ont été construits par les fonds des chambres de commerce. Aux dernières inscriptions, plus de 100 000 opérateurs économiques se sont inscrits sur les listes et attendent l’élection pour renouveler leurs délégués. Et cela nous permettra d’accompagner l’Etat dans sa politique de développement notre économie et soulager nos finances publiques et d’appui à nos entreprises

« NDIMAL NASA FEK LOKHAL BOROM »

Aujourd’hui les chambres de commerce au Sénégal souhaitent jouer un rôle dans l’animation du débat économique, être des forces de propositions, et cadre fédérateur et jouer un rôle d’interface entre le secteur public et celui privé conformément à son statut légal et ses réseaux internationaux.

Mais tout cela ne peut se faire sans un respect des textes et des renouvellements des instances dirigeantes comme prévu par la loi. Le respect du calendrier électoral et la limitation des mandats doivent aussi s’appliquer au secteur privé.

Monsieur le Président

Vous avez su comprendre que la décentralisation est la voie royale pour aller vers l’émergence. Ainsi vous avez fait de la restauration et de la rénovation des moyens de transport ferroviaire, maritime et aérien à l’intérieur du pays, une super priorité. C’est une véritable rupture car la plupart de nos infrastructures datent de la colonisation.

Nous tenons à vous remercier cette vision qui montre que vous êtes un homme d’Etat car l’homme d’Etat pense aux prochaines générations pas seulement à la prochaine élection. Vos grands travaux posent les jalons d’un autre Sénégal, le Sénégal de la génération de ceux qui sont nés après l’indépendance. Diamniadio est la première pierre, la première ville de ce nouveau Sénégal qui regarde vers l’intérieur du pays et le continent. Autant Dakar incarne la colonisation, autant Diamniadio incarne cet autre Sénégal.



Pour l’emploi des jeunes la Collaboration est nécessaire entre les chambres de commerce et les ministères concernés en vue de former des compétences adoptées à notre économie, et surtout leur trouver des débouchés. Notre mission est aussi d’assurer le développement, la modernisation et la gestion les établissements commerciaux. En collaborations du ministre de l’affaire étrangère et nos réseaux internationaux pour mieux vendre l’image du Sénégal et la création des chambres mix

Je voudrais aussi avec votre permission remercier le patronat et les organisations professionnelles. Je peux vous confirmer ici que nous n’avons entre nous aucun problème, même si nous avons des divergences sur des questions d’approche et des stratégies. Ce qui est important c’est que nous soyons ensemble pour le développement du Sénégal,

Vous me permettrez Excellence de terminer par un plaidoyer en faveur des chambres de commerce régionales qui abattent un travail de titan pour soutenir l’économie locale. D’ailleurs une étude de la direction des PME/PMI a établi qu’elles sont les plus efficientes et plus accessibles pour ce qui concerne l’appui aux PME. Ces performances méritent d’être soutenues par l’Etat alors qu’elles ne reçoivent qu’une subvention annuelle de 28 millions là ou des organismes publics reçoivent des milliards pour le même type d’appui. Aussi pas bien présent dans les intenses des structure d’appuis

Mr le Premier Ministre sous votre directive, a pris une circulaire qui tarde à se matérialiser. L’Emergence doit être accompagnée par des chambres de commerce qui auront retrouvé leur rôle et leur splendeur. A titre d’exemple la Chambre de commerce du Burkina, avec un budget de 16 milliards alors que les 14 chambres au Sénégal n’atteignent pas deux milliards. Une réforme s’impose pour que les chambres fassent plus dans l’investissement et moins dans le fonctionnement.

Mais Mr le Président qu’elle soit nationale, régionale ou communale, une chambre n’a de sens que si elle réglé la question la question de gouvernance et de représentativité et la proximité

Je ne saurai terminer cette communication sans vous réaffirmer que la nouvelle génération d’opérateurs économiques sénégalais est prête à relever le défi du développement économique et social.

A ce titre Excellence, Monsieur le Président, Mesdames Messieurs, je veux juste rappeler deux défis lancés par les chambres:



« Réussir à faire bouger l’économie nationale avec nos

Entreprises locales »

« Fédérer et animer pour un secteur privé Fort dans un Sénégal Emergent »



Vive le Sénégal émergent

