​Dagana : Oumar Sarr battu à plate couture dans son bureau de vote et au Centre Aliou Sarr dans 9 bureaux sur 10 Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Juillet 2017 à 23:29 | | 0 commentaire(s)|

Oumar Sarr a été battu dans son bureau de vote et aussi dans le Centre Aliou Sarr où le maire de Dagana n’a pu gagner qu’un seul bureau de vote parmi les 10 de la commune de Dagana, précisément dans le bureau numéro 1 où la coalition gagnante Wattu Sénégal a comptabilisé 208 voix devant Benno Bok Yaakaar qui en a glané 206. Une situation inédite qui n’était plus jamais arrivé depuis 1996.



Résultats (RFM)

Bureau numéro 1

Wattu Sénégal : 208 voix, Benno Bok Yaakaar : 206

Bureau numéro 4 :

Benno Bokk Yaakar : 81 voix, Wattu : 41 voix

Bureau numéro 5 :

Benno : 79 voix, Wattu : 46

Bureau numéro 6 :

Benno : 92 voix, Wattu 42

Bureau numéro7

Benno : 64, Wattu Sénégal : 43





Total Benno (Apr) : 5003 voix

Total Wattu (Oumar sarr) : 4339 voix

Ecart : 664 voix

