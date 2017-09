​Dakar: Un jeune tente de se suicider en sautant du 3e étage

L’homme qui a perdu énormément de sang est actuellement aux urgences dans une structure sanitaire de la place, laissant derrière lui les commentaires.

«Je l’ai aperçu sur le balcon du 3e étage ; il a hésité avant de passer à l’acte. Nous lui avons demandé, mon ami et moi, de ne pas le faire mais, il ne nous a pas écoutés », a témoigné Mamadou Baldé, livreur de pain dans un restaurant. « Il a perdu beaucoup de sang », a encore ajouté le témoin.



Abdou khadre Ndiaye, habitant dans un autre immeuble de la même rue se fait plus précis. « Il a sauté du 3e étage en mettant en avant sa tête. Même son père pensait qu’il était mort. C’est après que les secours ont constaté qu’il respirait toujours. Les membres de SOS sont venus ensuite l’évacuer », a-t-il confié.



Selon un home qui travaille dans l’immeuble, la victime se plaignait juste de maux de dents. « Depuis ce matin, on ne l’a pas vu et on pensait que c’est la maladie qui l’a terrassé parce qu’il avait des maux de dents », a-t-il dit.



Les mobiles de l’incident restent inconnus. Cependant, des témoins avancent que Christophe qui n’en est pas à se première tentative de suicide, ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.







La rédaction de Leral.net