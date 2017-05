​De la Cohabitation

L’opposition sénégalaise a encore une fois de plus mis sur pied une nouvelle coalition avec la même composition dénommée-à tort d’ailleurs-« Manko taxawu Sénégal »

Je dis que c’est à tort que la coalition s’appelle Taxawu Sénégal parce que la coalition pour l'émergence dont je suis le coordonnateur national s’appelle Coalition pour L’Emergence –Taxawu Sénégal..Le ministre de l’intérieur est informé de cette dénomination ainsi que le Bsda à l’époque.Par conséquent, la CPE bien que se félicitant de ce regroupement hétérogène de l’opposition pour la clarification du débat politique, ne manquera pas, au moment opportun de revendiquer par les moyens appropriés sa dénomination.



C’est un autre débat !



Ce qui m’intéresse aujourd’hui et qui mérite réflexion c’est l’objectif de cette nouvelle coalition renaissant de ses cendres quant à sa composition et ses objectifs.En tant que républicain et démocrate, mon souhait est l’existence d’une opposition constructive et loyale à côté d’un pouvoir fort qui gouverne.Hélas !ce n’est pas le cas aujourd’hui au Sénégal parce que l’opposition n’a pas de programme et le débat politique est d’abord programmatique.La preuve évidente de l’absence de programme de notre opposition est que celui de cette pseudo - coalition dénommée Taxawu Sénégal est fondée dit –elle, sur la cohabitation.



Or, la cohabitation n’est pas un programme.



Elle est une donnée résultant des rapports de forces politiques et ne préjuge pas de l’issue de l’élection présidentielle.En France qui est notre modèle et notre source d’inspiration, la cohabitation a existé à deux reprises sous les présidents Mitterrand et Chirac. N’empêche, ces deux présidents ont été réélus aux élections présidentielles suivantes.

On peut en tirer la conséquence que les élections législatives sont fondamentalement différentes de l’élection présidentielle.

Mieux, dans toutes les démocraties du monde, il a toujours existé la cohabitation à l’assemblée nationale ou au parlement, si cohabitation signifie l’existence simultanée de l’opposition et du pouvoir à l’assemblée nationale.

Au Sénégal, même quand l’opposition avait boycotté les élections législatives, elle a été représentée par une certaine opposition pour respecter la cohabitation.



Mais l’objectif principal de l’opposition regroupée au sein de la coalition Manko n’est pas de cohabiter à l’assemblée nationale avec le pouvoir comme c’est de tradition dans un régime présidentiel, mais d’être majoritaire pour bloquer le fonctionnement normal des institutions de la république.Cet objectif n’est pas républicain et n’a aucun contenu programmatique et le Sénégal ne peut se payer ce luxe politicien



Parce que les citoyens sénégalais ne sont pas dupes et sont politiquement matures.

Ce que l’on attend de l’opposition c’est qu’elle soit fondée sur un programme alternatif à celui du président de la république.

Ce que l’on attend de l’opposition ce n’est pas de poser des problèmes mais de proposer des solutions.

Ce que l’on attend de l’opposition c’est de reconnaitre les faits tangibles et non de se fonder sur une communication de désinformation.



Le diagnostic est fait et connu de tout le monde : le Sénégal est un pays pauvre avec peu de moyens pour faire face aux exigences de l’éducation, de la santé, de l’énergie, des inégalités sociales, territoriales, à la mondialisation, au terrorisme etc…….

Pour tous ces défis, le Président Macky SALL élu sur la base d’un programme Yonnu Yokuté a adopté en tant que président le plan Sénégal émergent (PSE) dont la mise en œuvre depuis à peine 5 ans a produit des résultats satisfaisants.

Que propose l’opposition face au PSE ? La modification de la structure de notre économie n’est-elle pas une priorité pour la relancer au profit de notre population ?



Les bourses familiales et la couverture maladie universelle ne sont-elles pas des réponses pour résorber les inégalités sociales ?

Le programme PUMA n’est-il pas une réponse à l’inéquité territoriale ? Le PUDC et la communalisation ne sont-ils pas des tentatives pour redonner au monde rural sa dignité en vue de la satisfaction de ses besoins primordiaux ?



Il est vrai que le clivage politique gauche - droite tend à s’amenuiser.Le président nouvellement élu en France Emmanuel Macron l’a amplement démontré. Aujourd’hui il est important que les hommes et femmes d’où qu’ils viennent se regroupent pour aller à l’essentiel. L’essentiel ce n’est pas le diagnostic du mal qui est connu de tous. C’est la Solution.

Pour le président Macky SALL, la solution est le PSE. Il est mis en œuvre pour transformer fondamentalement la structure de l’économie du Sénégal, valoriser nos ressources humaines, consolider l’état de droit, réduire les inégalités sociales, les fractures territoriales et gérer les ressources naturelles dans un environnement sain pour la redistribution équitable des richesses.

Les sénégalais ont soif d’un débat sain, loyal qui reconnait les performances et les insuffisances dans l’intérêt exclusif du Sénégal et des sénégalais.

Tel est l’enjeu des élections législatives et non ce que l’on appelle la cohabitation.



Maître Ousmane Seye

Coordonnateur National de la CPE-Taxawu Sénégal

Membre de la conférence des leaders de Benno