​Développement Durable et la lutte contre les inégalités sociales : l’expérience du PUDC au scanner

En vue de procéder à une capitalisation de l’expérience du PUDC qui fait déjà l’objet d’une demande de massification et d’une réplique dans certains pays africains, le Gouvernement du Sénégal, en partenariat avec le PNUD, organise un atelier régional afin de mieux partager le business modèle du PUDC, permettant ainsi aux différents acteurs de comprendre les processus et les liens entre les Objectifs de Développement Durable et la lutte contre les inégalités sociales.



Cet atelier régional sur le Business Modèle du PUDC se tiendra les 13 et 14 mars 2017 au King Fahd Place à Dakar sous la présidence effective de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, une vingtaine de pays de la sous-région, des institutions internationales, des élus locaux, des experts et des partenaires au développement prendront part à cette manifestation.



L’amélioration de l’accès des populations, notamment rurales, aux services sociaux de base figure au nombre des objectifs poursuivis par le programme d’actions prioritaires du PSE sur la période 2014-2017. C’est dans ce cadre que le Gouvernement du Sénégal, met en œuvre, à travers le PNUD, ce Programme d’urgence de développement communautaire en milieu rural.



La finalité du programme est d’améliorer significativement les conditions de vie des populations et de favoriser l’implication des acteurs locaux dans le développement économique et social de leur localité.

L’objectif global du présent programme est de contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des populations et une lutte plus soutenue contre les inégalités sociales, à travers l’accès durable aux infrastructures et services socio-économiques de base, et la création d’une économie locale.

