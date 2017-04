​Diabou SECK surnommée:"La Saint-Louisienne".

Diabou SECK la grande cantatrice originaire du quartier Santhiaba, surnommé pendant l'âge d'or de la Radio Sénégalaise, et "La Saint-Louisienne".



Fatou Niang Fa Diop Coura sa mère et Abdou Guité SECK son père, le grand érudit et savant de la tariqa Qadrya.



Sa grande abilité sur le plan artistique l'a emmenée à être une des plus célebres chanteuse de son temps, et aussi une des prémieres Sénégalaises à enregistrer pour un label européen.

Sur le plan personelle elle fut très pieuse et religieuse, amie avec les grands savants de son époque tel que Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh et Serigne Cheikh Mbacké.



La Ndaanaan Saint Louisienne a été rapellé à Dieu le 30 janvier 1988.