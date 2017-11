​Dialogue politique : Landing Savané appelle l’Etat à des « consensus forts » Dans un communiqué dont leral.net a reçu copie, Landing Savané et ses camarades sont revenus sur le dialogue politique annoncé pour ce 21 novembre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Novembre 2017 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

« Pour ANDJEF/PADS, le dialogue facteur de stabilité politique, est consubstantiel à la consolidation de l'Etat de droit et à l'approfondissement de la démocratie c'est pourquoi, le SE salue l'appel au dialogue national lancé par le Président de la République et l'encourage à poursuivre ses efforts pour bâtir une société du respect des règles et valeurs communes tout en recherchant des consensus forts sur les grandes questions qui rythment la vie de notre pays », peut-on lire.



Pour le Secrétariat exécutif du Parti, « les partis qui soutiennent le gouvernement et ceux de l'opposition ont une responsabilité commune, celle d'assurer le bon fonctionnement de nos institutions, de renforcer la confiance des citoyens dans le système politique, et dans l'organisation et le déroulement des opérations électorales ».



Par conséquent, Aj-Pads-A, tout en exhortant le gouvernement à « toujours chercher à instaurer un processus de recherche de consensus, notamment sur le processus électoral, encourage les partis d'opposition à nouer un dialogue franc et constructif avec le gouvernement afin de favoriser la participation de tous au jeu politique ».



Par ailleurs, le Secrétariat exécutif adresse ses félicitations les plus chaleureuses aux joueurs de l'équipe nationale de football, au sélectionneur Aliou Cissé, à tous les autres membres de l'encadrement technique, au staff médical, pour leur brillante qualification en phase finale de la Coupe du monde" Russie 2018". Il formule l'espoir de revivre des exploits semblables à ceux réalisés par la génération 2002, qui a contribué à promouvoir une présence distinguée du foot-ball sénégalais en phase finale de coupe du monde.



Il a aussi exprimé ses plus sincères condoléances à la famille Niassène et a toute la communauté musulmane, suite au rappel à Dieu de El Hadj Ibrahima Niass, Khalife général de Léona Niassène. Le SE prie le Tout Puissant de rétribuer le défunt Khalife, de l'agréer parmi ses serviteurs vertueux, de répandre sur lui Sa Miséricorde et Sa Bénédiction et de l'accueillir dans Son Paradis éternel.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook