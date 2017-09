​Dialogue politique sincère et permanent : Aly Ngouille Ndiaye veut fermer la "page des suspicions et des malentendus" avec les acteurs politiques

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille a proposé aux acteurs de l’espace politique l’instauration d’un partenariat pragmatique, tout en se proposant dans de plus bref délais l’établissement des termes de références pour dialogue politique qui ne va pas seulement s’inscrire accessoirement dans une séquence cyclique à l’approche d’élection d’échéances électorales.



C’était il y a quelques minutes, lors de la passation de service du ministre de l’Intérieur avec Abdoulaye Dadouda Diallo appelé à la fonction de Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement.



« C’est là un partenariat pragmatique que je voudrais instaurer comme démarche, je souhaite le proposer à tous les acteurs de l’espace politique, comme gage de ma réelle et parfaite volonté de collaborer avec eux. Dans les plus bref délais, j’inviterai tous les acteurs impliqués dans les questions électorales à des suspicions qui aboutiront à l’établissement des termes de références du dialogue politique indispensable dans une démocratie surtout celle qui a déjà produit plusieurs alternances démocratiques au niveau locale et national.



Aly Ngouille Ndiaye a aussi tenu à préciser que «le dialogue politique ne doit pas s’inscrire dans une séquence cyclique à l’approche d’élection d’échéances électorales, mais, doit plutôt « être le quotidien de tous les acteurs pour que très rapidement, nous fermions la page des suspicions et des malentendus, afin d’avancer sereinement vers l’organisation d’échéances électorales où les bilans et les programmes proposés seront au centre des débats. Ceci nous permettra de nous consacrer sur les questions sécuritaires car, sans sécurité, point d’émergence » Wait and see.



Massène DIOP Leral.net





