​Du repentir à la rédemption !

En l’Islam, Le Repentir Est une obligation pour tout croyant au point qu’il Est aimé d’Allah, comme Il dit dans cette sourate :

"en vérité, Allah aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient." [Sourate Al-Baqara : 222].



Cependant, Le Repentir est assujetti à certaines conditions car il Est parallèlement considéré comme un des moyens d'atteindre le Succès d'où la Sourate Nur verset 31 "Et repentez-vous tous devant Allah, Ô croyants, afin que vous récoltiez le succès." Par Succès, nous entendons, “lorsque quelqu'un obtient ce qu'il cherche et est sauvé de ce qu'il fuit”.



Ainsi, pour y parvenir, il doit être sincère comme indiqué dans la Sourate at-Tahrim : 8 : "Ô vous qui croyez! Revenez à Allah d’un repentir sincère!" Par le Repentir Sincère : Allah pardonne des péchés quel que soient leur importance ou leur nombre conformément à ce Qu'Allah (SWT) dit :

"Dis : « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d’Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c’est Lui le Pardonneur, le Très Miséricordieux." [Sourate Az-Zumar : 53]

Ô mon frère qui est tombé dans des péchés, ne désespère pas de la miséricorde de ton Seigneur, car la porte du repentir est ouverte jusqu'au lever du soleil de l'ouest.



Dans ce même registre, Le prophète (PSL) a dit : "en vérité, Allah (SWT) tend Sa main la nuit pour accepter le repentir du pécheur de la journée. Et Il tend Sa main le jour pour accepter le repentir du pécheur de la nuit, (jusqu'au jour) où le soleil se lèvera de l’ouest." [Rapporté par Muslim]



Selon Cheikh Mouhammad Ibn Salih Al-’Outheymine -( الشيخ محمد بن صالح العثيمي ), repris de “sounna.over-blog.org”, Le Repentir Sincère : Doit remplir cinq conditions (pour être accepté), qui sont :



1 - La Sincérité envers Allah, le Très-Haut : la personne doit le faire seulement pour Allah et dans la recherche de Sa récompense et le salut de Sa punition ;



2 - Le Remords : pour le péché qui a été commis, au point qu'il soit triste pour ce qu’il a fait et souhaite ne l’avoir jamais fait ;



3 - Arrêter : de commettre le péché immédiatement. Si le péché était contre Allah, donc il doit arrêter de le faire si c'était un acte illicite, ou s'empresser de le faire si c'était une obligation qu'il a abandonné. Et si le péché était contre une créature (comme des gens), alors il doit s'empresser de s'en libérer, en cessant de l’affliger ou en recherchant son pardon ;



4 - Détermination : à ne pas retourner de nouveau à ce péché dans l'avenir ;



5 - Le repentir ne doit pas arriver après le temps où son acceptation est terminée, par la mort ou par le lever du soleil de l'ouest.



C'est pourquoi, Allah (SWT) dit : « Ceux qui n’invoquent pas d’autre dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu’Allah a rendu sacrée, sauf en toute vérité, qui ne commettent pas de fornication – car quiconque fait cela encourra une punition et le châtiment lui sera doublé, au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d’ignominie ; sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre ; ceux là Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est Pardonneur et Miséricordieux. »[Sourate Al-Furqan : 68-70]



De la même manière, Le prophète (PSL) a dit : "quiconque se repent avant le lever du soleil de l’ouest, Allah acceptera son repentir." [Rapporté par Muslim]



Ô Allah, accorde-nous le repentir sincère et acceptez-le de nous, en vérité Tu es l’Audient, l’Omniscient.



Et combien de gens se sont repentis à Allah ( SWT) de nombreux et énormes péchés et Allah a accepté leur repentir ?



Alors, moment de ne pourrait être, pour nous, aussi propice que, ce mois béni de dévotion et de prières, pour nous racheter en nous ramenant au bien ...RÉDEMPTION !



Nous accordons le pardon à tout(e)s vos lecteur(rice)s, et demandons, par ailleurs, respectivement les leurs surtout ceux provenant de certain (e)s que nous avons pu offenser ou heurter la sensibilité, de par nos actes (écrits, publications et autres). Loin de nous de le vouloir ainsi, car pour nous, l’Internet doit être un espace d'échanges cordiaux et utiles plutôt qu'à autre chose ….



QU'ALLAH SWT ACCEPTE NOTRE JEÛNE, NOTRE REPENTIR ET NOUS GUIDE VERS LA RÉDEMPTION. ..AMEN



Par Elhadji Daniel SO

Président d'En Mouvement ! Défar Sénégal



#Astaghfir

#Djegueulou

#Balenniouakh

#Yarlo

#Pardon

#apologize



@ramadanmoubarack