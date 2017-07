​En campagne électorale à Podor, Moussa Sow recrute dans « Bokk Gis Gis » et assure la victoire à BBY Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2017 à 11:54 commentaire(s)|



A Podor, c’est l’effervescence politique à une semaine des élections législatives. Parmi ceux qui s’illustrent dans la présente campagne au Fouta, il y a, sans nul doute, le Coordonnateur national du Programme d’Urgence de Modernisation des Axes et territoires frontaliers (Puma), Moussa Sow, qui, à travers des caravanes, des meetings et visites de proximité, est en train de mettre les bouchées doubles et de ratisser large aux fins d’inciter les populations à voter pour sa coalition le 30 juillet prochain.



En effet, le maire de Walaldé depuis quelques jours sur le terrain politique dans le département de Podor, multiplie meetings, visites de proximité et caravanes pour convaincre les indécis ou sceptiques de voter pour la coalition Benno Bokk Yakaar.



Le PUMA en bandoulière, Moussa Sow en explique, partout où il passe, les enjeux et son importance pour le monde rural. Selon lui, « c’est avec cet ambitieux programme que les zones déshéritées tireront leur épingle du jeu puisque le PUMA a pour vocation de créer des routes pour désenclaver des localités enclavées, de construire des forages, des structures de santé et des écoles ».



Toutes choses qui font qu’à ses yeux, les électeurs doivent accorder à la coalition Benno Bokk Yakaar, la majorité écrasante des sièges de l’Assemblée nationale pour permettre au Président Macky Sall de matérialiser son programme en toute quiétude.



Sa stratégie a été payante puisque le maire de Walaldé a pu convaincre des militants du parti « Bokk Gis Gis » de rejoindre le parti présidentiel et d’aider la coalition Benno Bokk Yakaar à sortir victorieuse dans le département de Podor au soir du 30 juillet 2017.



En effet, Amadou Tidiane Diallo et ses frères de parti ont décidé de quitter la formation politique de Pape Diop, pour rejoindre la coalition BBY pour la présente campagne électorale. Ces derniers, originaires de Gamadji Sarré, justifient leur « transhumance » par le fait que le PUMA "est un ambitieux programme qu’il faut soutenir et, de surcroît, dirigé par un fils du terroir".



Amadou Tidiane Diallo et compagnie ont également loué les qualités du responsable politique local de l’Apr, en l’occurrence, Dr Oumar Ba, pour expliquer leur décision. Aussitôt reconvertis « beige-marron », les néo-transhumants ont intégré la caravane qui a sillonné les localités situées entre Gamadji Sarré et Guédé Chantier. Dans cette dernière localité, fief de Moussa Sow, c’est un grand meeting que le maire de Walaldé a organisé, en y conviant tous les responsables locaux de la zone, notamment Arame Ly, investie sur la liste nationale.



Tour à tour, ces derniers se sont dit rassurés quant à l’issue du scrutin du dimanche 30 juillet 2017. Selon eux, tant qu’il y a l’unité et que les responsables politiques s’investissent à la base, à l’image de Moussa SOW, la coalition Benno Bokk Yakaar n’a rien à craindre.



A en croire le Coordonnateur du Puma « Benno Bokk Yakaar est dans le département de Podor en terrain conquis ». Sow est d’avis que les populations du Fouta ne sont pas dupes et reconnaissent les immenses réalisations du Président Macky Sall chez elles, notamment dans les infrastructures, l’agriculture, la santé et dans le domaine social avec les bourses familiales. Et Moussa Sow de lancer : « Faites attention aux marchands d’illusions qui font feu de tout bois et qui confondent élections législatives et élection présidentielle ! ».



Chose rare, une belle unanimité a été notée dans les rangs de la coalition BBY de Podor, où les leaders locaux (tant au niveau du Diéri que dans l’île-à-morphil), ont tenu à combiner leur agenda et s’investir ensemble pour faire triompher le camp présidentiel.















