​En chiffres: le bilan de coach Aliou Cissé

En 22 mois de banc, Aliou Cissé a utilisé 47 joueurs pour 19 matchs joués. Son équipe a marqué 29 buts contre 11 encaissés.



L’équipe du Sénégal sous son magistère, a signé 13 victoires, 4 défaites et 2 nuls.

Son premier match s’est joué contre le Ghana en match amical le 28 mars 2015 au Havre et s’est soldé par une victoire 2-1.



Comme artificiers de son attaque, coach peut compter sur Sadio Mané (6 buts), Moussa Konaté et Mame Biram Diouf.



Des 47 joueurs sollicités par Aliou Cissé, 9 ont régulièrement fait partie du groupe tandis que 7 d'entre les convoqués n'ont jamais joué.



Au classement FIFA Afrique du 12 janvier 2017, le Sénégal pointait à la 1ere place avec 743 points (33e rang mondial) suivi de la Côte d’Ivoire, 733 points (34e) et l’Egypte, 726 points ( 35e rang mondial).



source Stades