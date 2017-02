​Eva Marie Coll Seck, ministre de la Santé: «Avec la Corée, le Sénégal prévoit de construire un grand centre anti cancer »

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale Eva Marie Coll Seck a tenu rassurer la population sénégalaises quant aux réformes enclenchées au niveau de la santé et qui promettent une belle perspective pour les populations, notamment avec un projet d’un centre anti cancer avec comme partenaire la Corée.



Toutefois, au-delà du cancer et de la panne de la machine de radiothérapie, le ministre de la Santé et de l’Action sociale a aussi tenu à expliquer que le Sénégal a encore d’autres plaies à panser à tous les niveaux et que l’Etat ne ménagera aucun effort pour relever le défi.