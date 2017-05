​Excellence, Monsieur le Président, mettez de l'ordre dans le parti

"La liaison de l'entente à la démocratie interne dans toute formation politique caractérise sa force qui inspire le respect qu'on lui doit." Malheureusement, ni l'entente ni la démocratie ne s'appliquent au sein de l'APR, notre formation politique. Quelle erreur! Que ne pouvez-vous exprimer combien cette situation nous est pénible! Avec quelle ardeur devrons-nous transmettre notre message pour être compris afin de voir tous les responsables de toutes les structures épouser les règles de conduite du républicain.



Auprès de qui devrons-nous protester face à la situation qui nous divise, si ce n'est vous, Excellence, Monsieur le Président? Nous sommes agités et la prise de conscience nous manque mais, notre inaltérable témérité nous dicte à vous adresser cette lettre car nous sentons d'avance les conséquences d'une défaite de la coalition"BENNO BOKK YAAKAAR" aux legislatives de Juillet si vous n'arrêtez pas ces opportunistes qui ne pensent qu'à eux et qui, malheureusement, poussent les sénégalais à donner du crédit à l'opposition.



Daignez au moins Excellence, disposer de votre autorité afin de les contraindre à se ressaisir, d'arrêter l'arrogance, le pilotage à vue, le complot, l'indiscipline et la malhonnêteté. Pas besoin de vous dire politique peut bien aller avec éthique. Vous nous l'avez montré à plus d'une fois. Je vous demande aussi d'insister sur les véritables enjeux politiques qui sont ceux de la continuité et du prolongement

de votre œuvre. Il nous faut reconsidérer la dynamique de notre coalition BBY. Savoir que nous sommes dans une coalition avec des gens qui ne doivent pas être plus dignes que nous.



Excellence, Monsieur le Président, sanctionnez sans hésiter ceux qui méritent d'être sanctionnés positivement ou négativement. J'ai dit.



Malick Wade GUEYE, Coordonnateur APR / Almería / Espagne.