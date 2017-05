​Farba Senghor tête de liste de la coalition Mbollo Wade

Conformément aux dispositions de la loi, Mbollo Wade a déposé sa déclaration d'existence auprès de la commission compétente sise à la cité police, ce jour ,vendredi 26 mai à 18h30 mn. Elle a également versé la caution de 15 millions de francs CFA auprès de la caisse de dépôt et de consignation à 19h.



Farba Senghor a été désigné mandataire de la dite coalition et tête de liste . Le dépôt a été effectué par une forte délégation composée de Pape samba Mboup, Abdoulaye Mamadou guisse SGN du parti (mouvement culturel pour le salut du Sénégal /fulla Ak fayda),de Serigne Chouanhibou Mbacké de Touba ,SG du parti convergence Africaine pour la réforme ( CAR),des responsables de la section féminine Mme Kanghe Niang et Mme khadidiatou Sonko,des responsables du mouvement national des femmes Fatou Gueye Ali,Ndeye Sylla et Fatima Ba du Plateau.



Communiqué