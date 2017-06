​Fatou Kiné Wade (37 ans), nécessitant d’urgence une prothèse mécanique cardiaque, sollicite l’aide de Marième Faye Sall et des bonnes volontés

Rédigé par leral.net le Dimanche 18 Juin 2017 à 17:42 | | 0 commentaire(s)|



Madame Fatou Kiné Wade (37 ans) est porteuse d’une maladie mitrale rhumatismale. Elle a subi une dilatation mitrale percutanée en 2006.

Dans ses antécédents, on note aussi un accident vasculaire cérébral totalement régressif en 2009 suite à un passage en fibrillation atriale.



Depuis janvier 2016, elle présente une décomposition cardiaque nécessitant un traitement diurétique à la suite d’un accouchement par césarienne et ligature des trompes.



Au total, Madame Fatou Kiné Wade est une patiente de 37 ans suivie pour une maladie mitrale rhumatismale modérée, avec une dilatation par voie percutanée en 2006, actuellement compliquée d’insuffisance cardiaque globale et de fibrillation atriale.



Sa prise en charge nécessite un remplacement valvulaire mitral par une prothèse mécanique dans les plus brefs délais pour conserver la fonction ventriculaire gauche. (voir douments médiaux)













Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook