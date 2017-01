​Henryk Kasperczak : «Cette génération des Lions est plus dans l’esprit, plus motivée »

La génération actuelle du Sénégal ‘’est plus dans l’esprit de la gagne, plus motivée’’ que celle de 2008, a dit l’ancien sélectionneur national, Henri Kasperczak, actuel coach de la Tunisie battue 0-2 par le Sénégal, ce dimanche.



‘’Cette génération est plus dans l’esprit, plus motivée’’, a indiqué le sélectionneur de la Tunisie interrogée sur l’équipe qu’il avait conduite en 2008 et qu’il avait laissée à quai en pleine compétition après la défaite contre l’Angola 1-3.



‘’L’équipe de 2008 était formée de joueurs ayant connu la coupe du monde (2002), qui pensaient avoir beaucoup fait’’, a laissé entendre le technicien franco-polonais indiquant que c’était une période très difficile.



‘’Ce n’est pas le cas pour cette équipe qui a été chanceuse ce soir (dimanche) au vu du nombre d’occasions que la Tunisie s’est procurées’’, a-t-il dit regrettant le manque de réussite de ses joueurs.



‘’Cette équipe est aussi plus équilibrée, elle dispose de bons joueurs à tous les niveaux et surtout elle sait se battre pour aller chercher la victoire et la garder’’, a explicité le technicien.



Au sujet de la Tunisie, il a dit avoir aimé la belle réaction en deuxième période malgré la défaite indiquant que ça augure d’un bon match contre l’Algérie où l’objectif est d’aller chercher la victoire.

‘’Ce sera certainement le tournant du tournoi’’, indiqué le sélectionneur de la Tunisie sur le match devant opposer son équipe à celle de l’Algérie, jeudi à partir de 16h GMT.



