​Hommage : Pour mon papa, Sidy Diouf, repose en paix !

Pour toi papa pour qui j’ai de l’amour plein les yeux. Un père est une lumière de vie. Papa, tu me manques, ton absence m’a plongé dans les ténèbres du silence. Ta mort, papa, m’a blessé du plus profond de mon âme. L’amour paternel dans le cœur de son enfant est toujours spécial et tu étais spécial pour moi, papa. Les larmes de la souffrance ont coulé quand ton âme s’est envolée vers le ciel.



Néanmoins, Papa, ta mort a sonné comme un grand message métaphysique qui a ramené ma vie à l’essentiel. « Toute âme goûtera à la mort ». Personne n’est éternel. Mais papa Sidy Diouf, merci d’avoir été le père que tu as été. Tu as été et restera ma plus douce prière, mon plus grand repère, mon bouclier, ma cuirasse de protection et d’amour.



Les souvenirs que tu m’as laissés, papa, continuent de m’enseigner que l’amour pur reste éternel et survit à la mort . La mort d’un père est toujours une blessure, mais aussi un enseignement. Pour celles et ceux qui savent comprendre le sens de la vie….PAPA, tu me manques terriblement.



Ta Fille Alimatou Diouf qui t’aimera éternellement