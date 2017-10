​Kédougou : Comment l’Armée et la gendarmerie ont démantelé les gangs de malfaiteurs armés de Kalachnikov L’opération d’envergure lancée par les éléments de l’Armée et de la Gendarmerie a été un grand succès dans les zones d’orpaillage qualifiées de « Nord-Kivu », à l’Est du pays. Pour y arriver, ces forces de défense et de sécurité ont dû se déployer dans cette partie de Khossanto, Saraya, Sabodola, Kharakhéna, Douta, Madina Kédioto, où s’activent des bandits frontaliers, des voyous autochtones, des miliciens étrangers, des prostituées de la sous-région et des gangs organisés qui sèment la mort et l’insécurité à tout vent.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Octobre 2017 à 13:45 | | 0 commentaire(s)|

Comme ce fut le cas le samedi 7 octobre 2017 dernier, où des coupeurs de route armés de Kalachnikov ont barré la route nationale avant de dépouiller les passagers de nombreux véhicules particuliers et autres autocars.



Des actes de grand banditisme facilités par les armes de guerre que détenaient les malfaiteurs. Ils en ont usé pour tenir en respect les passagers et automobilistes qui ont eu le malheur de tomber dans leur guet-apens. D’ailleurs, un grand commerçant a perdu 4 millions de francs lorsque son véhicule est tombé sur le barrage tendu, informe « Le Témoin ».



Alerté, le Commandant de la zone militaire n°4 a immédiatement mobilisé une section de combat, renforcée par les éléments du poste de gendarmerie de Sambrou- Boumbou. Ainsi, soldats et gendarmes ont investi la brousse pour traquer les malfaiteurs. Une opération périlleuse dans un environnement à la végétation dense, où l’accès de véhicule est quasi-impossible.



C’est donc à pied que les éléments de l’armée et de la Gendarmerie ont sillonné les sites d’orpaillage de repli à la recherche des malfaiteurs qui venaient de commettre les braquages sur la route nationale. Une longue traque qui a fini par payer lorsque les forces de défense sont tombées sur la bande en train de se partager le butin.



Armés de Kalachnikov, les malfrats ont aussitôt ouvert le feu sur les forces de défense et de sécurité, informe le Journal « Le Témoin ». Et au cours de violents affrontements, les éléments de l’Armée et de la Gendarmerie ont blessé les voyous, avant de les maîtriser.



Dans le lot, le nommé Samba Dia, le chef de gang le plus recherché de la zone, a été capturé. Il a, à son actif, plusieurs braquage sur l’axe Tamba-Kédougou-Saraya.



Ces derniers jours cette zone aurifère de Kédougou s’est transformée en un véritable far-west où les règlements de compte, les braquages, les enlèvements sont devenus monnaie courante. Ce, sur fond de trafic de drogue, d’alcool qui coule à flots et de prostitution. Les gendarmes, les douaniers, les militaires sont régulièrement confrontés à ces violences, face à des gangs qui se replient dans les zones d’orpaillage après avoir accompli leurs forfaits.







La rédaction de leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook