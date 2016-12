​L’APD déjà en campagne : Une marée humaine accueille Thierno Lô à Darou Mousty

Depuis la semaine dernière le Président de l’APD gem sa bopp était en tournée dans les villages les plus reculées de Darou Mousty, Touba et Mbacké pour communier avec ses militants, qui du reste attendaient sa venue depuis quelques mois déjà.



C’est ainsi que ce Mercredi, le Président de l’APD a tenu à terminer cette tournée par un méga meeting à Darou Mousty qui a battu tous les records d’affluence ;Thierno lo et sa délégation ont eu beaucoup de mal à accéder au présidium à cause des militants qui étaient surexcités .



Visiblement, ému par ces marques d’affection et d’admiration que lui vouent ces populations, Thierno lo a requinqué ses troupes en vue des élections législatives, tout en rappelant sa légitimité dans cette zone (Darou mousty, kebemer,Touba) et ses relations avec les familles maraboutiques, ce qui lui a d’ailleurs valu une forte ovation du public tout à fait acquis à sa cause.



Ce meeting a été aussi l’occasion pour l’APD d’accueillir beaucoup de responsables démissionnaires d’autres partis, et de réaffirmer son alliance avec le Président Macky Sall, comme en atteste la présence de responsables de l’APR de la localité. Thierno Lô a réussi de ce fait une jolie démonstration de force, et a visiblement lancé sa campagne pour la conquête du parlement.