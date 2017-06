Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte ​L’ex-directeur du FBI dresse un portrait à charge de Donald Trump Rédigé par Massene Diop le 9 Juin 2017 à 10:38 | Lu 56 fois

Au cours de son audition au Sénat, James Comey, limogé le 9 mai par le président américain, n’a livré aucune information véritablement fracassante.



La Maison Blanche respire, mais n’est pour autant pas débarrassée du « nuage » qui pèse au-dessus d’elle, et qui perturbe la présidence de Donald Trump. Au cours de son audition au Sénat, jeudi 8 juin, l’ancien directeur du FBI James Comey, limogé le 9 mai par le président, n’a en effet livré aucune information véritablement fracassante.



Mais il n’en a pas moins dépeint le président sous un jour peu favorable, préoccupé par ce « nuage », selon le terme, rapporté par M. Comey, qu’utiliserait M. Trump pour désigner l’enquête « russe » conduite par la police fédérale.



Répondant aux questions des sénateurs de la commission du renseignement, M. Comey a développé et étayé le récit de ses échanges avec le chef de l’Etat. Ces derniers avaient fait l’objet de publications dans la presse, puis d’une longue note rédigée par l’ancien directeur du FBI à l’attention de la commission et rendue publique mercredi.



Encore sous le choc de son limogeage brutal, et des commentaires particulièrement désobligeants de la part de M. Trump qui ont suivi, – M. Comey les a qualifiés de « mensonges purs et simples » –, il a campé un président préoccupé jusqu’à l’obsession par cette enquête qui concerne une éventuelle coordination entre des membres de l’équipe de campagne du futur président et les responsables des piratages informatiques qui ont visé le camp démocrate pendant la présidentielle de 2016. Ces piratages ont été imputés par le renseignement américain à la Russie, qui les nie.



Vifs débats juridiques



« J’estime qu’il m’a limogé à cause de l’enquête russe », a assuré M. Comey, jeudi, à la sénatrice démocrate Dianne Feinstein (Californie). « Le but était de modifier la façon dont l’enquête sur la Russie était conduite. C’est très grave », a-t-il ajouté. M. Comey a maintenu les détails les plus significatifs à ses yeux de ces échanges : l’incertitude entretenue par M. Trump, comme pour mieux s’assurer sa collaboration,...



