​L’importance de la Mission Commerciale du Service Après-Vente CANON (Par M. Mohamd Idrissa BAH, Directeur Général de BISS – Multimédias)

SERVICE APRES VENTE CANON



MISSION COMMERCIALE



Dans la troisième partie de sa contribution, M. Mohamed Idrissa BAH, Directeur général de BISS Multimédia, se focalise sur la Mission commerciale du Service après vente



Aujourd’hui, je trouve que nous gérons tous des quantités importantes de documents. Mais êtes vous déjà demandé combien de temps passez-vous à reconstituer un dossier complet à partir de sources multiples ? Combien de temps perdez-vous chaque jour à rechercher des documents ? Combien de M2 immobilisez –vous pour stocker vos archives ?

Comment pouvez-vous partager et diffuser une information gratuitement, facile et en toute sécurité ? Réfléchissons ensemble.

Après l’audit d’impression, l’installation des Equipements, leur intégration réseau, la maintenance et les supports, la mission commerciale du Service Après Vente commence par une présence effective et permanente chez l’utilisateur final en qualité de conseiller.

Je disais tantôt que la capacité d’une entreprise à réagir aux tendances du marché et maintenir sa rentabilité dépend de sa manière de partager les informations

Si, comme la plupart des entreprises, vous n’avez jamais analysé vos dépenses de copie et d’impression, vous ne serez peut être jamais en mesure d’identifier ces petites modifications de comportement qui pourraient faire la différence grâce au rôle de conseil du Service Après Vente dans sa mission Commerciale.

Dans sa tâche au quotidien, le Service Après Vente offre gracieusement des conseils et recommandations sur la numérisation et communication avancée, l’intégration documentaire, la comptabilisation des flux d’impression, la gestion des données variables, l’informatique de production, l’impression à la demande, l’administration des périphériques et la composition de Document etc…

Les gestions du document sont un sujet crucial et souvent mal résolu.

Les composants spécifiques de besoins que nous allons développé ici peuvent être les réponses aux multiples interrogations grâce aux « Management intelligence » du Service Après Vente dans sa mission commerciale.

LA NUMERISATION ET COMMUNICATION AVANCEES

L’offre en matière de solution de numérisation et de communication avancée s’étoffe et votre Service Après Vente peut vous proposer trois solutions pouvant s’intégrer parfaitement dans vos environnements de travail avec ou sans PC. La première est de choisir la communication universelle pour tous vos documents papier avec ecopy

Ecopy, c’est avant tout une solution qui permet l’envoi de données à partir d’un système d’impression connecté vers tout type d’application de messagerie et vers les principales bases de données du marché.

Ensuite, avec des compétences avérées, le Service Après Vente peut vous faire changer votre façon de distribuer l’information grâce au « Quick Print ». en une seule opération, vous aurez mis instantanément des documents à la disposition des destinataires concernés.

Enfin, le Service Après Vente vous propose des solutions logicielles pour système d’impression multifonction.

B – L’INTEGRATION DOCUMENTAIRE



Grâce au « Management Intelligence » du Service Après Vente, tous les services de votre entreprise peuvent mieux utiliser les informations contenues dans les documents. Cette technologie vous permet de rechercher et de trouver des documents facilement et rapidement, sans devoir toucher une seule feuille de papier, ni même quitter votre bureau.

LA COMPTABILITE DES FLUX D’IMPRESSION

Dans sa mission commerciale, le Service Après Vente vous permet de maitriser vos dépenses d’impression et de copie.



Tout d’abord, il identifie précisément les habitudes de votre entreprise en matière d’impression. Ensuite, il vous montre comment vos solutions d’impression peuvent étayer plus efficacement votre stratégie commerciale.

La technologie la plus récente permet d’accéder à des informations telles que le nombre d’impression en noir blanc ou en couleur, la longueur des documents et le type d’impression (recto ou recto verso). Le SAV établi alors la distribution entre les services de votre entreprise et identifie les Pics et les creux d’activité au cours de la journée.

Le SAV utilise cette analyse ainsi qu’une compréhension de vos activités pour vous suggérer l’emplacement, la quantité et le type de périphérique les plus appropriés



D – L A GESTION DES DONNEES VARIABLES



Les documents transactionnels sont essentiels aux entreprisses pour générer le paiement, améliorer le Cash-flow et fidéliser les clients.



Les entreprises sont partout confrontées à 3 défis majeurs associés à ces documents : améliorer la productivité de leurs activités, augmenter la qualité de document et gérer les changements de l’environnement du système.

Le SAV vous proposera le processus de production de documents transactionnels et transformant l’impression de données variables en processus viable et abordable intégré à vos opérations ; de la conception à l’impression et à la diffusion en passant par le traitement des données.



Vous pourrez ainsi créer des documents transactionnels à moindre coût à une vitesse inouïe.



E- L’INFORMATIQUE DE PRODUCTION



Avec les conseils du SAV, vous pouvez créer des formulaires clairs et professionnels sur papier ordinaire, éliminant le coût de production d’un papier à entête pré imprimé qui risque de devenir rapidement obsolète.

Vous pourrez facilement intégrer des graphiques, des couleurs, des codes à barres, des messages personnels ou des offres spéciales dans vos formulaires, puis distribuer ces derniers sur papier, par fax, par courrier électronique ou sur votre site Web en fonction de ce qui convient le mieux à vos clients. Le stockage électronique vous permet d’accéder à distance à vos formulaires professionnels



F- L’IMPRESSION A LA DEMANDE



Vous souhaitez augmenter votre vitesse de production, harmoniser l’utilisation de vos matériels, mutualiser vos ressources d’impression, le SAV vous permet la redirection automatique des travaux et la répartition de charge simple ou avancée, mais aussi la numérisation de document et la création et l’imposition de documents.

Avec la solution de comptabilisation et celle d’impression à la demande, vous organisez et contrôlez vos flux d’impression.



G- L’ADMINISTRATION DES PERIPHERIQUES



Il est possible d’optimiser les performances de vos périphériques d’impression en réseau rapidement et simplement au moyen des solutions de gestion de périphérique « Net Spot »

Cette gamme très polyvalente d’utilitaire logiciels s’adapte à tous les réseaux, quelle que soit leur taille, des petits groupes d’utilisateurs jusqu’aux grandes sociétés disséminés sur plusieurs sites.

Avec le concours du SAV, les utilisateurs partagent les périphériques plus efficacement lors de l’impression et les administrateurs système gèrent plus facilement le parc de périphériques au moyen d’outils centralisés et intégrés.



H – LA COMPOSITION DE DOCUMENT



Vous souhaitez imprimer des documents de type comptes – rendues, proposition commerciale, améliorer le rendu de vos impressions, augmenter l’impact de vos documents, le SAV vous aide et vous apprend à fusionner facilement des fichiers hétérogènes en un seul document prêt à imprimer avec finition professionnelle.

Vous apprendrez aussi à réorganiser, numéroter et annoter le contenu du document et définir les paramétrages d’impression par chapitre et ou par page



Mohamed Idrissa BAH

Directeur Général BISS - Multimédias



